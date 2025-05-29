補助款被砍30.4億 劉和然：影響地方 中央也自傷

行政院統刪地方一般性補助款，新北被刪30.4億元，新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪提到，過去統刪都認為不會拿民生項目開刀，但這次刪除的剛好都是用在教育與弱勢的項目，他們除了持續跟中央反映盡快恢復，地方也要有自己的「備案」，確保照顧到每個需要幫助的市民，他強調，政院做法不只傷害地方，自傷也很大。

劉和然指出，他擔任地方政務官多年，過去議會議員指定刪除預算，雖動議單玲琅滿目，但目的其實是希望更夠與市府溝通，爭取地方建設，而統刪則被認為是善意溝通，雖然預算要刪，但仍讓市府自己去調節預算分配。

主持人黃暐瀚說，政院說法是因立院預算被刪才會有這些作為，但劉和然舉例，如果議員刪除清潔隊員一億元經費，他一定會想辦法跟議員談，不可能反把動議單拿給清潔隊員看激起對立，但現在政府卻是這樣做。

劉和然更說，一般統刪絕對不會影響民生，但這次中央刪除的補助款，正好是用在教育與弱勢最多，他認為不只對地方傷害大，弱勢族群弱勢反彈，中央也難倖免。

劉和然直言，身為公僕，在政治上有不同意見都可以理解，但對弱勢學生的營養午餐、身心障礙的社福補助，很多縣市靠一般性補助超過50％的，真的會很慘，目前事件還在發展中，但各縣市政府也都不是省油的燈。

劉和然說，雖然朝野政治氛圍有些不愉快、不信任，城市與國家治理，有很多思考，但最重要要照顧居住在這塊土地的人民，要照顧到每個人，地方最直接面對民意，中央應該要謹慎思考。

劉和然說，目前中央還沒把話說死，目前反彈力道也逐漸起來， 地方一定要持續向中央說明「自己也有因應之道」 ，新北當然還是希望中央把這筆錢放下來，不過市長也已召開開專案小組準備備案，確保能照顧到每個民眾。

據了解，若中央仍堅持，地方研擬從現有預算調配，盼能暫解燃眉之急，但也可能影響其他建設經費。