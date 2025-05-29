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端節連假石門肉粽店恐大排長龍 北海岸交管避塞車時段

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。本報資料照片
端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。本報資料照片

端午節連續假期將至，新北市金山警分局評估野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地區肉粽名店預期將吸引大量人潮前往。警方提出易塞間時間及路段，建議用路人可行駛三處替代道路，減少塞車時間。

金山警分局指出，預估北部返鄉旅客將於今天下午5時後陸續南下，通往國道各交流道的主要平面道路會湧現車潮，而北海岸各觀光景點周邊道路預計明天連假開始會湧入大量人、車潮，易造成交通壅塞情形。

警方說，根據往年經驗，石門知名肉粽店都會大排長龍，因此野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地區肉粽名店預期將吸引大量人潮前往。

金山警分局表示，根據往年經驗基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至6時，民眾規畫行程時可避開尖峰時段並改道行駛走替代道路。

萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，警方建議用路人可行駛以下替代道路：

一、往野柳風景區或龜吼漁港民眾，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉行駛山路前往野柳地質公園及海洋世界。

二、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區民眾，可於萬里區下社路口右轉行駛磺清路前往台2線，避開金山市區車流。

三、前往金山老街用路人可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，避開行經金山市區道路，避免回堵於車陣中，節省交通時間。

端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。圖／金山警分局提供
端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。圖／金山警分局提供
端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。圖／金山警分局提供
端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。圖／金山警分局提供
端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。圖／金山警分局提供
端節連假石門肉粽店恐大排長龍，北海岸交管避塞車時段。圖／金山警分局提供

金山 野柳 石門

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