三峽老街石板路濕滑宛如溜冰場 議員籲平衡安全與古蹟保存

新北三峽老街鋪面經多年磨損，議員質詢指逢雨如同「溜冰場」，對觀光客與年長者構成潛在危機，呼籲市府正視問題，評估導入止滑工法，「不是只有鋪柏油一途」，並指鶯歌老街曾採用鋼珠噴砂處理，效果不俗，可供參考。

新北市議員蘇泓欽指出，三峽老街具文化與歷史價值，應在維護安全與保存風貌間取得平衡，避免重蹈當年改鋪柏油引發文史界反彈的覆轍。

不少在地店家也有同感。一位經營十多年的商家表示，雨天看到好幾次機車或腳踏車滑倒，尤其是老年人行走時「會怕怕的」；另一位店家則說，雖然柏油路確實止滑，但「跟老街的風格就是不搭」，認為市府應該有其他更有質感的技術選擇。

走訪當地，民眾及遊客反應不一。住附近的43歲王姓婦人說自己走路還好，但下雨天看到騎士滑倒的情況讓人擔憂；34歲游姓男子表示石板路「感覺有點滑但不至於滑倒」，建議加強止滑材質，對老人家較有保障；38歲張姓女子認為石板久了就會變滑，建議定期檢查維護。

新北市工務局養工處表示，一般道路僅針對標線要求抗滑規範，若屬其施作的騎樓整平工程，則依內政部「地坪面磚防滑指導原則」，防滑係數應達0.55以上。至於石板路因非車行常用材質，目前並無統一抗滑檢測機制，但如接獲通報或有民代反映，會依個案辦理會勘，研議整體或局部改善。

養工處指出，幾年前鶯歌老街也面臨類似問題，經多次會勘與地方討論後，車行路段最終整體改鋪柏油。但強調老街鋪面關乎當地文化記憶，若貿然更動材質，恐引發居民反彈及觀光衝擊，因此每案都需實地評估後再決定適用工法。