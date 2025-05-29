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對抗中央刪地方一般性補助款 蔣萬安開第一槍！今提訴願

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安赴議會總質詢指出，針對行政院刪地方補助款，將連本帶利討回。記者曾吉松／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安赴議會總質詢指出，針對行政院刪地方補助款，將連本帶利討回。記者曾吉松／攝影。報系資料照

政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊影響巨大，雙北、宜花至少4個縣市議會藍營黨團，上午將連線舉行記者會，聲援各縣市政府「硬起來」採取司法訴訟捍衛預算。台北市長蔣萬安也開第一槍，針對一般補助款被刪，下午1時派員赴行政院提訴願。

北市長蔣萬安前天赴議會總質詢，在議會答詢時表示，台北市政府將提起訴願，並會向中央「連本帶利追償」；台中市長盧秀燕日前出席行政院會時也開嗆行政院，拿地方政府出氣，還要行政院長卓榮泰「不會做事就下台」。

台北市政府5月22日已發函行政院，統刪一般性補助款，已違反新的財劃法第30條的規定，希望政院可以依照財政收支劃分法的規定編列一般性補助款，保障各地方政府還有全國民眾的權利，行政院沒有回應，北市府採取行政救濟，今向行政院提訴願。

北市財政局長胡曉嵐指出，新的財劃法在今年3月21日經總統公布生效，依照新的財劃法30條的規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款，金額不得少於修正施行前一年度的預算編列數，也就是中央依法，應保障地方政府114年度獲配的一般性補助款的金額，不能少於113年度的預算編列數。

胡曉嵐表示，行政院5月16號函告台北市政府，114年度一般性的補助款的預算由138.9億元，刪減為101億元，少於113年的預算數126億元，換句話說，已經明確違反新的財劃法第30條的規定，也影響地方政府的財政，希望行政院可以依法行政，保障台北市民和全國民眾的權益。

補助款 行政院

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