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廣角鏡／坪林實中另類成年禮

聯合報／ 記者張策／新北報導
圖／新北坪林實中提供
圖／新北坪林實中提供

新北坪林實驗國中34名八年級學生日前背上睡袋與裝備，從坪林出發，走入昔日挑茶入城的淡蘭古道，踏上16公里的成年禮。這是一場歷時1年的課程收成，從地圖判讀、體能訓練、野炊試煮到山難案例研討，學生主導一切、老師退居輔助角色，山林成了他們最真實的學習場。校長歐志華說，這是學校連續第5年推動的山野教育課程，選擇淡蘭古道是為了讓學生親身走在祖先挑茶的歷史軌跡上，「這不只是一條路，更是一種文化與土地的記憶。」

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