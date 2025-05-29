聽新聞
0:00 / 0:00

北市低碳旅遊獎勵 挨批缺誘因

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，昨向市議會法規委員會報告。記者楊正海／攝影
北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，昨向市議會法規委員會報告。記者楊正海／攝影

台北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，預計9月起收件。議員認為辦法中的「低碳旅遊」定義不明，且北市有600家業者、1.4萬從業人員，獎勵預算只編20萬元，誘因嚴重不足。觀傳局表示將視業者申請狀況，籌措獎勵財源。

台北市淨零排放管理自治條例施行後，觀傳局制定「台北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法」，預定9月起收件，第1年估至少30家業者申請。

觀傳局昨向議會法規會報告，局長余祥指出，低碳旅遊的定義是指減少碳排放、促進環境永續的旅遊方式，獎勵對象包括觀光遊樂業、旅館業及受雇人員，以獎狀、獎牌、獎座及獎金，每年公開表揚1次。

多名議員提質疑，李芳儒認為「低碳旅遊」看不到，陳宥丞質疑沒有量化標準，上路有點倉促。許淑華認為20萬元不多，認證也未和國際同步，只是自High，洪健益指北市有600多家業者，30家申請獎勵，平均一家6千多元，誘因不夠，「成效可能是零」。

法規會第二召集人林杏兒總結，認為獎勵辦法誘因不足、定義不清，又沒有客觀標準，先退回，請觀傳局提供低碳旅遊獎勵辦法的公告內容，擇期重送。

觀傳局說，目前先公告辦法，若申請超過30家，會再籌措財源；若申請踴躍，將視狀況增加名額。

延伸閱讀

影／捲北投農會賄選案 北市議員陳重文：與我無關會說明清楚

北市特教展才培育有成 5人創作澍林藝術空間展出

端午連假台北小旅行 口琴六重奏、極光特展登場

600業者爭20萬元獎勵 北市推動低碳旅遊批挨「無誘因」

相關新聞

罷瑤換領銜人未過 中選會：領銜人仍是張克晉

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體更換領銜人，擬改由備補領銜人詹嘉文接替，中選會昨公布審查結果，未符合提議人總數2分之...

中央推中正路改名 侯友宜批無聊又浪費錢

中央推動全台「中正路」改名，地方群起抨擊擾民，內政部長劉世芳重申中央、地方要溝通。新北市長侯友宜昨回應中央此舉「無聊又浪...

北投農會爆賄選疑雲 陳重文1家3人遭約談

台北市北投區農會爆賄選疑雲，檢調昨兵分9路搜索約談11名被告及2名證人，其中包含北市議員陳重文及其父親、北投區農會理事長...

新北發行永續債 藍綠看法分歧

台北、高雄陸續發行永續債，新北市修正自治條例有意發行建設公債籌措捷運、社宅建設，有綠議員質疑，市府直接向銀行借錢利率更低...

土城暫緩發展區 規畫社宅600戶

新北土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，經內政部都市計畫委員會審議通過，為該地區整體開發邁出關鍵一步。新北城鄉局在當地...

北市低碳旅遊獎勵 挨批缺誘因

台北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，預計9月起收件。議員認為辦法中的「低碳旅遊」定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。