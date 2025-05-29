北市低碳旅遊獎勵 挨批缺誘因

台北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，預計9月起收件。議員認為辦法中的「低碳旅遊」定義不明，且北市有600家業者、1.4萬從業人員，獎勵預算只編20萬元，誘因嚴重不足。觀傳局表示將視業者申請狀況，籌措獎勵財源。

台北市淨零排放管理自治條例施行後，觀傳局制定「台北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法」，預定9月起收件，第1年估至少30家業者申請。

觀傳局昨向議會法規會報告，局長余祥指出，低碳旅遊的定義是指減少碳排放、促進環境永續的旅遊方式，獎勵對象包括觀光遊樂業、旅館業及受雇人員，以獎狀、獎牌、獎座及獎金，每年公開表揚1次。

多名議員提質疑，李芳儒認為「低碳旅遊」看不到，陳宥丞質疑沒有量化標準，上路有點倉促。許淑華認為20萬元不多，認證也未和國際同步，只是自High，洪健益指北市有600多家業者，30家申請獎勵，平均一家6千多元，誘因不夠，「成效可能是零」。

法規會第二召集人林杏兒總結，認為獎勵辦法誘因不足、定義不清，又沒有客觀標準，先退回，請觀傳局提供低碳旅遊獎勵辦法的公告內容，擇期重送。

觀傳局說，目前先公告辦法，若申請超過30家，會再籌措財源；若申請踴躍，將視狀況增加名額。