土城暫緩發展區 規畫社宅600戶

新北土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，經內政部都市計畫委員會審議通過，為該地區整體開發邁出關鍵一步。新北城鄉局在當地畫設0.75公頃社福用地，預計可提供600戶社宅。

土城暫緩區徵區坐落於捷運土城站東北側，金城路二段與明德路一段路口附近，整體開發面積約14.67公頃，北側是已在2015年完工的土城暫緩發展區市地重劃區；南側緊鄰2027年將完工的國道3號與土城司法園區。此區的開發是土城都市縫合的最後一塊重要拼圖，縫合後將能大幅提升周邊區域的都市環境及機能。

新北市城鄉局表示，該區原先因彈藥庫軍事禁建發展受限，如今配合禁建解除後辦理整體開發，規畫約6.53公頃的住宅區及商業區，預計取得約8.14公頃公共設施用地，占開發面積55.51%，其中包含開放性公設共規畫3.84公頃，可提供地方居民充足的開放空間使用，並畫設0.75公頃社福用地供社會住宅使用，預計可提供600戶社會住宅，可配合社福政策納入公共托育、托老等設施，以及規畫2公頃學校用地（文小），供未來該區及周邊的學齡人口就學使用。

市議員呂家愷說，後續區段徵收與開發過程，市府應重視居民參與、權益保障及資訊透明，確保程序正義。市議員卓冠廷表示，本案規畫逾8公頃的公共設施用地，包含學校、社會福利設施與開放空間，對土城居民生活品質的提升具實質助益。