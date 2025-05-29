聽新聞
0:00 / 0:00

北投農會爆賄選疑雲 陳重文1家3人遭約談

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導
北投區農會理事長陳思宗（中）昨夜被送往士林地檢署複訊，面對媒體詢問低頭不語。記者李隆揆／翻攝
北投區農會理事長陳思宗（中）昨夜被送往士林地檢署複訊，面對媒體詢問低頭不語。記者李隆揆／翻攝

台北市北投區農會爆賄選疑雲，檢調昨兵分9路搜索約談11名被告及2名證人，其中包含北市議員陳重文及其父親、北投區農會理事長陳思宗，釐清選舉期間是否有交付、收受不正利益而影響選舉情事。

北投區農會表示，尊重司法調查，但基本上不存在賄選狀況，「因大家都是同額選舉，1票就能上，沒有所謂的競爭。」

陳思宗等北投區農會理事，被控今年基層農會改選期間，為求勝選對具選舉權農會成員交付、收受不正利益，士林地檢署指揮調查局北市調查處搜索相關人員住處，約談陳思宗等11名被告及2名證人，調查有無違反農會法「有選舉權者交、收不正利益」。

據了解，此次陳思宗及其餘8名現任理事全列被告，此外，陳思宗兒子陳重文，以及陳重文妻子白惠萍也列被告。偵詢後請回證人及3名被告，陳思宗等8人昨夜陸續被送往士林地檢署，漏夜複訊調查。

面對媒體詢問，陳思宗低頭不語，白惠萍也不回應，陳重文說，「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。

陳重文先前涉台智光案，去年一審被判有期徒刑8年6月，上訴中。他原遭羈押，一審時聲請具保停押，合議庭裁定以800萬元交保，限制出境出海8個月、限制住居、配戴電子腳鐐、須每日按時手機自拍臉部向科技監控中心報到。如今再捲入北投區農會選舉賄選案，政界、地方議論紛紛。

北投區地方人士指出，陳家近年與農會關係密切，陳重文去年起官司纏身，陳思宗此時參與農會選舉「時機敏感」。

陳重文

延伸閱讀

影／捲北投農會賄選案 北市議員陳重文：與我無關會說明清楚

陳重文再捲農會賄選案 地方人士：陳家與北投區農會關係密切

北投區農會爆賄選案...陳重文在列 農會不解：同額一票就能上

北投區農會爆賄選案檢調約談11人 市議員陳重文在列

相關新聞

罷瑤換領銜人未過 中選會：領銜人仍是張克晉

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體更換領銜人，擬改由備補領銜人詹嘉文接替，中選會昨公布審查結果，未符合提議人總數2分之...

中央推中正路改名 侯友宜批無聊又浪費錢

中央推動全台「中正路」改名，地方群起抨擊擾民，內政部長劉世芳重申中央、地方要溝通。新北市長侯友宜昨回應中央此舉「無聊又浪...

北投農會爆賄選疑雲 陳重文1家3人遭約談

台北市北投區農會爆賄選疑雲，檢調昨兵分9路搜索約談11名被告及2名證人，其中包含北市議員陳重文及其父親、北投區農會理事長...

新北發行永續債 藍綠看法分歧

台北、高雄陸續發行永續債，新北市修正自治條例有意發行建設公債籌措捷運、社宅建設，有綠議員質疑，市府直接向銀行借錢利率更低...

土城暫緩發展區 規畫社宅600戶

新北土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，經內政部都市計畫委員會審議通過，為該地區整體開發邁出關鍵一步。新北城鄉局在當地...

北市低碳旅遊獎勵 挨批缺誘因

台北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，預計9月起收件。議員認為辦法中的「低碳旅遊」定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。