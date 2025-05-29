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新北發行永續債 藍綠看法分歧

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市研擬發行永續債，籌措捷運與社會住宅財源。記者葉德正／攝影
新北市研擬發行永續債，籌措捷運與社會住宅財源。記者葉德正／攝影

台北、高雄陸續發行永續債，新北市修正自治條例有意發行建設公債籌措捷運、社宅建設，有綠議員質疑，市府直接向銀行借錢利率更低，藍議員認同永續債有諸多優點，藍綠看法分歧。財政局解釋，國際永續債評比，國內永續債發行比率偏低，配合中央政策並增加更多籌資管道，才會希望發行永續債。全案仍在議會法規委員會審議。

台北、高雄去年陸續發行永續債券做為捷運等建設資金，過去「新北市建設公債及新北市市庫券發行自治條例」未允許發行相關債券，市府去年修正條例草案，盼讓重大建設可發行建設公債籌資，鎖定有自償性的捷運、社宅等，目標總數發行100億，為市府撙節開支。

全案送入議會法規會討論，市議員黃淑君指，台北、高雄發行公債講得很清楚是「綠色債券」，2026年碳交易開始後，綠色債券可以作為平衡計算使用，新北目前修正條文，沒有將商品綠色債券性質寫清楚，通過後，法人無法購買作為碳交易計算使用也是白修，建議可直接發展新的自治條例，而不是修現有條文。黃也說，條文修正內容提到「不受預算類限制」，恐導致議會難監督。

市議員戴瑋姍主張，市府可直接向銀行借錢建設，沒有任何窒礙難行，利率還較低，對市府財政更有幫助。

市議員江怡臻指出，發行永續債不只是單純發行債券，是透過此政策，鼓勵更多民眾與企業參與社會責任，進而帶動更多人關心環境及公共政策，是兩全其美的方式。

財政局長陳榮貴強調，相關公債會在預決算中呈現，會受到議會監督。陳榮貴坦言，以市府向銀行借錢，確實可以獲取很好的報價，例如市府需要200億，銀行來提案通常能提供到600億左右，市府願意發行，主要在於配合中央政策，希望增加台灣綠色債券發行比率。

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