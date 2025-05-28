神奈川議會訪新北議會 一度中斷質詢上台拍照
日本神奈川縣議會日華親善議員連盟會長松田良昭今天率團訪新北市議會，雙方除進行足球友誼賽，松田良昭等人參觀議場並一度中斷質詢，還讓市府官員配合拍大合影。
松田良昭在擔任神奈川議會議長時，曾於2008年4月間與台北縣議會（新北市議會前身）故議長陳幸進締結姐妹會關係，雙方互訪密切。
松田良昭原定去年率29名議員組團訪台，但因臨時有事而取消，今天則再次率團訪問，還進行台日議員的友誼足球賽，日方實力不弱，而新北議會只有少數議員搭配業餘球員下場交流。
松田良昭一行人下午4時許扺達議會訪問，獲議會職員及議員列隊歡迎，但當時議場內正進行業務質詢，但因日方多人已進入議場內，主持議會的審查會召集人陳明義宣布暫停質詢，日方才在議長蔣根煌等多名議員、市府各局處首長陪同下完成大合照後離去。
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