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土城暫緩區最後一塊拼圖 新北：內政部通過區徵案

中央社／ 新北28日電

新北市政府城鄉發展局表示，土城暫緩發展區開發最後一塊拼圖的「區段徵收範圍都計變更案」，已於27日獲內政部都市計畫委員會審議通過，市府將接續辦理再公開展覽作業。

城鄉局發布新聞稿指出，土城暫緩發展區區徵區坐落於捷運板南線土城站東北側、金城路二段與明德路一段路口附近，整體開發面積約14.67公頃，北側為土城暫緩發展區市地重劃區；南側國道3號與土城司法園區。

城鄉局表示，該區原先因彈藥庫軍事禁建發展受限，如今配合禁建解除後辦理整體開發，將是土城都市縫合的最後一塊拼圖，縫合後將能大幅提升周邊區域的都市環境及機能。

城鄉局表示，配合司法園區及金城交流道興闢後未來發展，明德路道路寬度由18公尺增加至20公尺，新增司法園區至明德路20公尺聯外道路，提升道路容量，也將串聯周邊人行系統，規劃安全便利的步行空間，整體改善本區及司法園區的交通機能。

城鄉局表示，全案經內政部都委會審議通過後，市府將接續辦理再公開展覽作業，期望能夠藉由開發來提供居民更完善的休憩空間、便捷的交通網絡以及優質的就學環境，全面提升土城地區的都市機能，為居民創造更宜居、更具活力的生活環境。

土城 司法

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