快訊

豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：很可憐…1周沒擺攤了

榜首放棄台大電機！學霸男神徐伯均如今在美國名校教書

拒絕車廂「擴音仔」！英國擬修法重罰乘客搭車放擴音

新北部分納骨塔櫃位要漲價 市府：預估7月調整

中央社／ 新北28日電

配合實務需求及物價變動，市府今天修正通過新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準案，部分公墓納骨塔骨灰等櫃位將調漲收費金額，經公告後，預估7月間做調整。

新北市政府今天召開市政會議討論通過「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準」修正草案，配合實務需求及物價變動進行修正。

市府指出，主要修正內容為配合樹林生命紀念館樹善樓、三峽生命紀念館、淡水聖賢祠、新店五城花園公墓附設納骨塔及新店四十份多元化示範公墓附設懷親堂增設骨灰櫃。以及因應消費者物價指數及營造工程物價指數年增率增加，調整櫃位或牌位收費金額。

市府指出，另外規劃分層調整骨灰櫃位收費基準，以符合民眾個別使用需求。例如新店五城花園公墓附設納骨塔骨灰櫃位由不限位置的新台幣1萬3000元分層提高2萬2000元到3萬7000元不等，牌位也由不限位置1萬3000元，調整為分層3萬元到3萬7000元不等。

市府表示，考量公立納骨塔容量有限，新設不易，為增加民眾選擇多元性及便利性，另於新莊生命紀念館、萬里中幅納骨堂設置一櫃多罐式骨灰櫃位，萬里部分收費1萬7000元，新莊部分則分層從收費4萬5000元到16萬元不等。

市府表示，修正草案經市政會議審議通過，將進行公告，預估7月調整收費價格。

納骨塔 公墓

延伸閱讀

大陸直播主在台灣狂拍學生 新北警長：調查後將移送

新北里長被控赴陸喝花酒 民政局：陸委會將展開調查

新店里長遭爆組買春團 當事人親上火線：我有正當收入

不滿被騷擾女持刀殺害鄰居逃公墓 法院殺人未遂罪判8年

相關新聞

大陸直播主在台灣狂拍學生 新北警長：調查後將移送

近期傳出不少大陸直播主或陸配在台灣各大校園面前直播，新北市議員戴瑋姍今天在議會質詢，指出不只台北、高雄，她在去年就曾交付...

新北瑞芳傑魚里包粽迎端午 長者志工齊聚一堂

端午佳節將至，新北市瑞芳區傑魚里今（28）日舉辦「包粽慶端午」活動，邀請社區長者與志工媽媽們齊聚一堂，大家一起動手包粽子，提前感受節慶溫馨氣氛。現場香氣四溢、歡聲笑語不斷，氣氛熱鬧溫馨。

新北淡水沙崙里美樂地大變身 全新兒童設施啟用

為了將綠地步道增加更多設施，提供民眾有更好的休憩環境使用，新北市淡水區沙崙里美樂地再升級，期待已久的兒童遊戲設施新設工程正式完工啟用，透過新北市政府與陳偉杰議員、沙崙里長及淡水區公所的通力合作，結合「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」資源，為沙崙里注入嶄新活力。

新北汐止保長里粽子兼顧衛生營養 端午訂單破萬顆

汐止區保長里除了草仔粿，志工們這個月也忙著包粽子，端午節前訂單爆量，已經破萬顆，所以志工已經連續半個月，從早做到晚，煮飯、炒料、包粽子，雖然辛苦卻不喊累，他們都做的很開心，因為盈餘全都用來關懷里內長輩及小朋友，也希望古早味肉粽能夠和大家分享。

519三峽車禍震撼社區 新北市府會勘擬設減速丘、行人護欄

新北市三峽區國光街、國成街口於5月19日發生嚴重交通事故，造成學生傷亡引發社會關注。新北交通局今下午4點召開現場會勘，包...

新北汐止忠山活動中心庭園 綠美化生態池綠意盎然

汐止忠山里活動中心很不一樣，週邊有一大片的庭園造景，成了當地里民的最愛，辛苦的志工們除了定期維護之外，也廣種一些花花草草以及果樹，再加上生態池，也讓庭園別有一番風味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。