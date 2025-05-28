快訊

豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：很可憐…1周沒擺攤了

榜首放棄台大電機！學霸男神徐伯均如今在美國名校教書

拒絕車廂「擴音仔」！英國擬修法重罰乘客搭車放擴音

聽新聞
0:00 / 0:00

519三峽車禍震撼社區 新北市府會勘擬設減速丘、行人護欄

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
交通局表示將同步評估單向交通管制與設置科技執法設備，並請警方研擬科技執法可行性。記者李定宇／攝影
交通局表示將同步評估單向交通管制與設置科技執法設備，並請警方研擬科技執法可行性。記者李定宇／攝影

新北市三峽區國光街、國成街口於5月19日發生嚴重交通事故，造成學生傷亡引發社會關注。新北交通局今下午4點召開現場會勘，包含交通局、警察局及三峽區公所等單位到場，聆聽民眾意見並就改善措施進行初步討論。會中針對學童通學安全提出多項具體方案，盼盡速落實，還給孩子安全返家的道路。

江怡臻議員強調，校園周邊的安全不能再等待，應以最快速度啟動改善工程。會中達成初步共識，由交通局、警察局等單位分工辦理，預計近期內完成細部規劃與執行方案。

此次會勘重點針對國成街與復興路132巷周邊，研議設立行人優先區，並依《行人交通安全設施條例施行細則》設置減速平台、欄杆及壓花人行標線等實體設施，車限速不得超過時速20公里。交通局表示將同步評估單向交通管制與設置科技執法設備，並請警方研擬科技執法可行性。道路側溝高低差問題也列入改善範圍，將實體化人行道並加設防護欄，以防止車輛違規侵入。

交通局指出，國光街至國成街、國慶路沿線，除考慮增設實體減速丘，也會針對大型車輛進行動線管制，避免危及學童通行安全。

交通局表示將同步評估單向交通管制與設置科技執法設備，並請警方研擬科技執法可行性。記者李定宇／攝影
交通局表示將同步評估單向交通管制與設置科技執法設備，並請警方研擬科技執法可行性。記者李定宇／攝影
新北交通局今下午4點召開現場會勘，包含交通局、警察局及三峽區公所等單位到場。記者李定宇／攝影
新北交通局今下午4點召開現場會勘，包含交通局、警察局及三峽區公所等單位到場。記者李定宇／攝影

警察 人行道

延伸閱讀

三峽車禍釀3死！議員籲強化、檢討 周三會勘事故現場

三峽公所今清理悼念物資 完好物品擬捐弱勢、花束儀式後焚化

為補助款交戰 新北市府：何來餘力支應中央短撥？

三峽大車禍滿溢弔念品 地方擬頭七依「鄭捷案」處理

相關新聞

大陸直播主在台灣狂拍學生 新北警長：調查後將移送

近期傳出不少大陸直播主或陸配在台灣各大校園面前直播，新北市議員戴瑋姍今天在議會質詢，指出不只台北、高雄，她在去年就曾交付...

新北瑞芳傑魚里包粽迎端午 長者志工齊聚一堂

端午佳節將至，新北市瑞芳區傑魚里今（28）日舉辦「包粽慶端午」活動，邀請社區長者與志工媽媽們齊聚一堂，大家一起動手包粽子，提前感受節慶溫馨氣氛。現場香氣四溢、歡聲笑語不斷，氣氛熱鬧溫馨。

新北淡水沙崙里美樂地大變身 全新兒童設施啟用

為了將綠地步道增加更多設施，提供民眾有更好的休憩環境使用，新北市淡水區沙崙里美樂地再升級，期待已久的兒童遊戲設施新設工程正式完工啟用，透過新北市政府與陳偉杰議員、沙崙里長及淡水區公所的通力合作，結合「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」資源，為沙崙里注入嶄新活力。

新北汐止保長里粽子兼顧衛生營養 端午訂單破萬顆

汐止區保長里除了草仔粿，志工們這個月也忙著包粽子，端午節前訂單爆量，已經破萬顆，所以志工已經連續半個月，從早做到晚，煮飯、炒料、包粽子，雖然辛苦卻不喊累，他們都做的很開心，因為盈餘全都用來關懷里內長輩及小朋友，也希望古早味肉粽能夠和大家分享。

519三峽車禍震撼社區 新北市府會勘擬設減速丘、行人護欄

新北市三峽區國光街、國成街口於5月19日發生嚴重交通事故，造成學生傷亡引發社會關注。新北交通局今下午4點召開現場會勘，包...

新北汐止忠山活動中心庭園 綠美化生態池綠意盎然

汐止忠山里活動中心很不一樣，週邊有一大片的庭園造景，成了當地里民的最愛，辛苦的志工們除了定期維護之外，也廣種一些花花草草以及果樹，再加上生態池，也讓庭園別有一番風味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。