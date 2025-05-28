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519三峽車禍震撼社區 新北市府會勘擬設減速丘、行人護欄
新北市三峽區國光街、國成街口於5月19日發生嚴重交通事故，造成學生傷亡引發社會關注。新北交通局今下午4點召開現場會勘，包含交通局、警察局及三峽區公所等單位到場，聆聽民眾意見並就改善措施進行初步討論。會中針對學童通學安全提出多項具體方案，盼盡速落實，還給孩子安全返家的道路。
江怡臻議員強調，校園周邊的安全不能再等待，應以最快速度啟動改善工程。會中達成初步共識，由交通局、警察局等單位分工辦理，預計近期內完成細部規劃與執行方案。
此次會勘重點針對國成街與復興路132巷周邊，研議設立行人優先區，並依《行人交通安全設施條例施行細則》設置減速平台、欄杆及壓花人行標線等實體設施，車限速不得超過時速20公里。交通局表示將同步評估單向交通管制與設置科技執法設備，並請警方研擬科技執法可行性。道路側溝高低差問題也列入改善範圍，將實體化人行道並加設防護欄，以防止車輛違規侵入。
交通局指出，國光街至國成街、國慶路沿線，除考慮增設實體減速丘，也會針對大型車輛進行動線管制，避免危及學童通行安全。
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