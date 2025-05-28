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大陸直播主在台灣狂拍學生 新北警長：調查後將移送

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員戴瑋姍今天質詢大陸直播主拍攝學生事件。記者葉德正／攝影
新北市議員戴瑋姍今天質詢大陸直播主拍攝學生事件。記者葉德正／攝影

近期傳出不少大陸直播主或陸配在台灣各大校園面前直播，新北市議員戴瑋姍今天在議會質詢，指出不只台北、高雄，她在去年就曾交付一案由警察局調查，目前這類案件調查情形為何？

警察局長廖訓誠表示，新北有訂定一套受理原則，這類案件可能涉及妨害秘密或個資法與兒少法，新北也正在處理一件，確定說法後就會移送。

戴瑋姍說，全台陸續傳出中國直播主、陸配或是中國人在校園前面直播，她去年交付的案件中，就是板橋一名陸配去年11月左右到學校附近拍攝，拍到今年5月還在拍，當初她說法是說孩子要轉學到該校，但怎麼會拍了7個多月？

戴瑋姍說，台北市已經把類似案件移送北檢，新北市不應該只停留在勸導。

廖訓誠說，對不明人士在校園周遭無故攝入學生影像，現在訂出一套受理原則，包括民眾報案後會調閱監視器確定身分，第二會通知到案了解原因，看是否有違反刑法妨害秘密、個人資料保護法或兒少法等。

廖訓誠也說，新北市目前正在處理一件，確定說法就會移送。

廖訓誠說，議員提到的案子，因為手機裡面沒有看到相關影像；但戴瑋姍認為，家長與孩子都覺得不舒服；廖訓誠表示後續會詳細調查。

直播主 戴瑋姍

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