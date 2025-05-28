新北汐止忠山活動中心庭園 綠美化生態池綠意盎然

汐止忠山里活動中心很不一樣，週邊有一大片的庭園造景，成了當地里民的最愛，辛苦的志工們除了定期維護之外，也廣種一些花花草草以及果樹，再加上生態池，也讓庭園別有一番風味。

忠山里長吳國全表示，活動中心兩側的綠地都有種花花草草還有大樹，一直以來都很用心在維護，每一棵樹、花都有志工在認養維護，固定每個星期會有3個小時來整理環境，在庭園裡也有生態池，並且做了雨樸滿，忠山里持續推環保，發現這裡雨水滿充分的，所以就想盡辦法去張羅，剛好里內有做水電工的鄰居，並且買了蓄水桶，請鄰居幫忙安裝，雨水管路從上面的屋簷下來，目前雨樸滿發揮很大的效用，儲的水剛好都用來灌溉活動中心週邊的植栽綠美化。

忠山里志工說，因為身為環保志工，就應該要幫忙維護環境整潔美化，在活動中心旁有一個區塊，因為太陽比較照不到，再加上雜草多，經常要打掃除草，最近因為一整排的植栽旁堆了太多之前掃的落葉，所以今（28）日特地來清掃一下，讓植物長的比較好。