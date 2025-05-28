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新北汐止保長里粽子兼顧衛生營養 端午訂單破萬顆

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長里端午粽子兼顧衛生跟營養，訂單已經破萬顆。 圖／觀天下有線電視提供
保長里端午粽子兼顧衛生跟營養，訂單已經破萬顆。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長里除了有手做草仔粿，志工們這個月也忙著包粽子端午節前訂單爆量，已經破萬顆，所以志工已經連續半個月，從早做到晚，煮飯、炒料、包粽子，雖然辛苦卻不喊累，他們都做的很開心，因為盈餘全都用來關懷里內長輩及小朋友，也希望古早味肉粽能夠和大家分享。

保長里長賴宗福表示，為了歡度端午節，因為社區婦幼人口比較多，所以從五月開始就開放社區的民眾訂購志工自己做的肉粽，保長里的粽子有兩個特色，一個是兼顧食品衛生的概念，志工都是戴著帽子、口罩、手套包肉粽，另外就是兼顧營養，所有的材料，像是鹹粽是用瘦肉取代肥肉，兼顧衛生跟營養的前提下，從五月訂購到端午節，已經預訂超過一萬顆了。

大家分工合作，有人在後面炒香菇、豬肉還有菜脯，料好了，志工媽媽開始包肉粽，而且都要秤斤秤兩，除了調味料要秤，連包肉粽的飯也要秤重量，務求每顆大小都差不多，現在每天都是幾百顆起跳，鹹甜口味都有，除了肉粽也有甜粽，其中甜粽還分原味跟紅豆口味，真的很受歡迎，下午時間都有民眾上門買當天現包出爐的粽子。

保長里志工說，包粽子手續很多，洗粽葉然後晾乾，然後米要浸泡後再下去蒸，還有餡料像是香菇、肉、菜脯都是自己炒，雖然要花很多工夫時間，但是志工媽媽們都覺得可以讓大家吃到古早味的粽子，里民都蠻喜歡這樣的口味，其實之前都沒有想到要賣，本來以前是辦活動準備一千顆，送給里民一人兩顆粽子享用，當時里民都在問有沒有在賣，都說沒有，那今年就想說好啊讓大家預訂，結果訂單沒完沒了，到今（28）日，還有一千多顆的粽子還沒包，趕在這星期五端午節前，一定要出貨給里民。

賴宗福提到，保長里銷售肉粽的收入，主要是照顧里內的長輩，里內有老人共餐，所以部分收入會放在老人共餐加菜金、或是幫長輩辦一些活動，另外，因為里內小朋友比較多，一部分收入會支出在像是兒童節寫生活動、或是在接下來想辦12/25日聖誕遊街。其實在準備綁肉粽的過程是很繁雜的，志工也都做的很開心，從洗粽葉開始，還有浸泡糯米就要4小時，接著還要蒸米、拌米、炒餡料，一直到完成一顆肉粽，前後就要四、五個小時，志工都是從早做到晚上，很謝謝這一個月來志工們的付出，志工們用他們會包肉粽的專長，和里民分享，讓保長里也是一個共生的社區。

長輩 端午節 包粽子

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