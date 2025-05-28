新北淡水沙崙里美樂地大變身 全新兒童設施啟用

為了將綠地步道增加更多設施，提供民眾有更好的休憩環境使用，新北市淡水區沙崙里美樂地再升級，期待已久的兒童遊戲設施新設工程正式完工啟用，透過新北市政府與陳偉杰議員、沙崙里長及淡水區公所的通力合作，結合「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」資源，為沙崙里注入嶄新活力。

淡海路182巷口一側為沙崙里綠家園，另一側為沙崙里美樂地，於112年時針對沙崙里綠家園辦理改善，增加體健設施、花架及里內意象，現今已成為社區居民聯繫情感的熱門據點，然而一巷之隔的沙崙里美樂地僅為單純草皮，在地里民總覺得可以增加一些遊戲設施。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次除了遊具升級，整體空間也同步優化，步道更新、仿木座椅新設，讓家長們可以在一旁安心陪伴與休憩，整體設計兼顧孩童遊玩與家長陪伴的需求。

市議員陳偉杰表示，這次工程爭取5百多萬元的經費，要來升級成2.0，讓親子能夠一起同樂。新增多項遊樂設施，包括深受小朋友喜愛的瓢蟲遊具組合、四人翹翹板與共融鞦韆，並鋪設無縫地墊，強化遊戲安全性。此外，還設置了遮陽帆布與LED照明燈具，大幅提升使用舒適度與夜間安全。

淡水區長陳炳仲表示，感謝市府各局處及議員們與里長的協助與支持，此次除了改善當地休憩品質，也讓里內擁有一處親子共享、鄰里交流的溫馨角落。未來公所將持續聆聽居民心聲，持續打造更友善、更宜居的生活環境，讓每一座角落都充滿幸福與笑聲。