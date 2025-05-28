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新北瑞芳傑魚里包粽迎端午 長者志工齊聚一堂

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳傑魚里在端午節前夕號召居民一起包粽子，感受節慶氛圍。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳傑魚里在端午節前夕號召居民一起包粽子，感受節慶氛圍。 圖／觀天下有線電視提供

端午佳節將至，新北市瑞芳區傑魚里今（28）日舉辦「包粽慶端午」活動，邀請社區長者與志工媽媽們齊聚一堂，大家一起動手包粽子，提前感受節慶溫馨氣氛。現場香氣四溢、歡聲笑語不斷，氣氛熱鬧溫馨。

活動由傑魚里長周清標號召舉辦，特別準備糯米、滷肉、香菇、花生等食材，讓社區志工與長輩們現場一起包粽、話家常。市議員林裔綺也親自到場致意，並下場體驗包粽，與長輩們一同參與，展現親民與關懷。

市議員林裔綺表示，端午節不只是傳統節日，更是社區凝聚感情的好機會，今天能和大家一起動手包粽子，感受到傑魚里滿滿的人情味。

傑魚里長周清標則表示，端午節是華人重要傳統節慶，感謝社區志工媽媽與熱心居民的參與，讓活動圓滿成功。他也特別準備粽子贈送到場長者，讓大家過一個溫暖又飽足的端午節。

端午節 包粽子

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