新北瑞芳傑魚里包粽迎端午 長者志工齊聚一堂

汐止區保長里除了草仔粿，志工們這個月也忙著包粽子，端午節前訂單爆量，已經破萬顆，所以志工已經連續半個月，從早做到晚，煮飯、炒料、包粽子，雖然辛苦卻不喊累，他們都做的很開心，因為盈餘全都用來關懷里內長輩及小朋友，也希望古早味肉粽能夠和大家分享。

2025-05-28 18:54