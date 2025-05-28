持續推動河川整治 新北：打造多元生態永續城市

新北市水利局經多年整治，讓多條河川少惡臭，多了綠意並找回了多元化生態，市長侯友宜表示，未來會持續整治河川流域，打造多元生態的永續城市。

侯友宜今天召開市政會議，由水利局長宋德仁進行「城市的改變，從溪邊的微笑開始」專題報告，分享六水治理策略及整治成果。

宋德仁表示，板橋湳仔溝透過植生與固床工法，順利打造了自然景觀。昔日有黑龍江之稱的蘆洲鴨母港溝，如今，白鷺鷥飛回來了，「鷺洲」的名字不再只是地名，而是真實上演的自然生態劇場。

他表示，瓦磘溝困擾中永和超過30年，臭味不斷，經短短兩年整治讓惡臭消失，回復了115生態物種；藤寮坑溝、泰山大窠坑溪等有了豐富的水域生態。利用重建碧潭堰的機會，興建長達132公尺的魚道，成功打通中斷46年的新店溪生態廊道。

他表示，河川惡臭時，人們會故意丟垃圾，但整治後，找回了綠意及多元生態環境後，不僅讓人們願來河邊漫步，也不會想再把垃圾丟進美麗的河川，不僅河川環境復原了，也讓河川生命力慢慢回來。

侯友宜聽完簡報表示，市府團隊一步一腳印成功整治多條惡臭髒亂的河川溝渠，讓民眾從不願親近轉為引以為傲，未來還要推動蘆洲水湳溝、新莊潭底溝、土城公館溝、板橋公館溝及泰山貴子坑溪的整治，持續創造優質的親水環境，打造多元生態的永續城市。