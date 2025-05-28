中正路改名之亂 新北副市長陳純敬：非施政重點

內政部推動轉型正義，要地方政府改名「中正路」，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，質疑中央政策空喊口號、罔顧實務，最終苦果卻是地方政府和市民吞下。新北市副市長陳純敬表示，執行公務是要對社會實質上有利益，並以保證民眾生命財產安全為主，如果道路有任何地方、影響人民就會改善，而不是去改名、改運。

陳偉杰質詢指出，中央一紙命令，要求全台「中正路」全面更名，未來「中山路」、「中華路」是否緊隨其後不得而知；民政局說，目前有18區22條路為中正路，中央有發函要地方研究。

陳偉杰表示，以新北市為例光是「中正」的公車站牌就多達67處，「中山」54處、「中華」37處，學校則有一間國中一間國小及三間幼兒園，共五間；停車場有18座、派出所2間、市場2處，總計光是「中正」影響的就有上百處，改名作業不僅龐雜，更將牽動戶籍、地政、商業登記、招牌設計等龐大行政程序與民間負擔。

民政局林耀長指出，根據道路實施要點規定，道路改名須設戶籍當地居民做民意調查填寫問卷，其中要回收三分之二，且超過一半同意才會改，市府會非常慎重處理。

交通局鍾鳴時說，民間停車場改名經費目前都未收到相關指示；教育局則說，這次計畫應該與學校尚無關係。

陳偉杰直呼，中央喊轉型正義，卻讓地方自己想辦法，這到底是誰的正義還是強迫中獎ㄝ反諷強調市府應該超前部屬，盤點中山中華等名稱，這場「政治秀」最終只會變成人民埋單，全民當冤大頭，呼籲市府挺起腰桿，堅決反映地方意見，別成為中央政治操作的工具。