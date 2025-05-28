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北市道安會報...這處交通事故增50人 市長蔣萬安：精進後續作為

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，雖然今年1到4月比去年同期、過去3年平均值低，也是六都交通事故死亡最低的城市，市府同仁努力成果外，也不能自滿。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安表示，雖然今年1到4月比去年同期、過去3年平均值低，也是六都交通事故死亡最低的城市，市府同仁努力成果外，也不能自滿。記者邱書昱／攝影

台北市交通局今召開道安交通會報，針對交通事故率報告，大同區傷亡人數增50人，為此，相關單位表示，會加強執法外，同步研議道路設計等狀況。台北市長蔣萬安及道安委員要求分析細節及後續精進。

交通安全科長鄭麗淑說明，今年截至5月16日北市的整體死傷人數，皆低於去年同期的2646人，以及過去3年平均，來到1295人。行人死傷部分，今年較去年同期增加，但較過去3年平均低。機車死傷部分則是與去年同期及過去3年低。

鄭麗淑說，單以北市12轄區區分，大同區在1至4月與前3年同期平均比較，死傷人數增加50人。其餘則是低於前3年同期，不過，1至4月中正、松山、士林、北投、南港則是高於去年同期。

對此，道安委員、德明財經科技大學物流管理系助教賴淑認為，從人數當中難以看出是否與高齡者有關，尤其民權西路、重慶北路等沿線大路口的號誌燈，行人秒數是否足夠？是不是要檢視是否開行人專用時相，不要與轉彎車流衝突，以及我檢視人行道路口畫設時，有無檢視車型轉彎半徑等措施。

交通大隊長陳立祺表示，統計分析出以民權、承德路口，西寧與鄭州路口，民權、重慶路口為熱點，會再依交通事故狀況分析，警察能夠精準、有效執法，使事故下降。大同分局說明，1月初過年時，年貨大街湧入40萬人潮導致事故上升，2月則是有下降，3、4月則是下班時間車流量比去年高導致。

交通工程管制處長張建華表示，針對長者會再延長行人通行時間，行人早開專用時相等，會再錯開實施，原先比較寬的路口，會設置相關庇護島，讓民眾能分段通過路口。街角外推部分，會套繪車輛軌跡、檢視弧度等，都會再做處理。

另外，長者駕照部分，交通局長謝銘鴻表示，收集相關報導、議員及學者等意見收斂，也會向中央建議，至於汽車安全駕駛部分，已有和汽車駕駛教育學會聯繫，希望能針對年紀較大高齡者研發課程，包含場區內道路駕駛訓練等。

台北市長蔣萬安裁示，今年1到4月比去年同期、過去3年平均值低，也是六都交通事故死亡最低的城市，市府同仁努力成果外，也不能自滿，尤其道安是好事不出門、壞事傳千里，因此在大同區的傷亡人數要特別注意並精進後續作為。

行人 交通事故

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