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北市立動物園迎端午 29日起推話蛇、探秘及包粽

中央社／ 台北28日電

端午節連假將至，台北市立動物園今天指出，今年適逢生肖蛇年，配合端午節推出系列活動，從29日起推出「端午話蛇－兩爬館動物保母講古」、觀蛇探秘及包粽等活動。

動物園表示，繼年初首次安排被列為第I級瀕臨絕種野生動物的赤腹游蛇在兩棲爬蟲動物館臨時缸亮相，另運用沉木、石塊、穿插苔蘚、沉水植物或附生植物等，為赤腹游蛇打造更大的生活空間，也有利遊客觀察。

端午節將至，動物園指出，從29日起陸續推出「端午話蛇－兩爬館動物保母講古」及「蛇們奧秘－兩爬館教室蛇類小知識QA」與「動物行為豐富化點心粽DIY體驗（付費課程）」，以及「赤腹游蛇裝置藝術打卡」等活動，呼籲家長帶著孩子前往參加，從小扎根生態保育觀念。

動物園表示，赤腹游蛇過去是廣泛棲息在台灣低海拔魚塭、水田、溝渠、埤塘等淡水性濕地環境的水蛇，在物資缺乏的年代，牠們是居民及其畜養豬隻的蛋白質補充來源，所以俗稱「紅豬母」，甚至曾是國際動物皮革交易品的目標，如今賴以生存的棲地被開發、污染，變得稀有。

為拯救赤腹游蛇，動物園指出，近年台北市立動物園與學界、林業及自然保育署、NGO（非政府組織）社團合作，從遭到開發的重要棲地緊急救援赤腹游蛇並收容入園，進行域外的照養與保育繁殖。

蛇年 端午節 動物園

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