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600業者爭20萬元獎勵 北市推動低碳旅遊批挨「無誘因」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，上午向市議會法規委員會報告。記者楊正海／攝影
北市觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，上午向市議會法規委員會報告。記者楊正海／攝影

北市淨零排放管理自治條例施行後，觀傳局訂定低碳旅遊獎勵辦法，以獎狀、獎金吸引業者及員工申請取得認證，上午向議會法規委員會報告，議員認為辦法中的「低碳旅遊」定義不明，且北市有600家業者、1.4萬從業人員，獎勵預算只編列20萬元，誘因不足。觀傳局表示，將視業者申請狀況，籌措獎勵財源。

觀傳局制定「台北市觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業推動低碳旅遊獎勵辦法」帶動台北市觀光產業邁向永續發展，今年4月，該獎勵辦法經行政院查照，預計今年9月開始收件，第一年預計至少有30家業者申請。

觀傳局上午向議會法規會報告推動低碳旅遊獎勵辦法，觀傳局長余祥指出，低碳旅遊的定義，是指減少碳排放、促進環境永續的旅遊方式，訂定獎勵對象，包括觀光遊樂業觀光旅館業及受僱人員，以獎狀、獎牌、獎座及獎金，每年公開表揚一次，114年編列預算20萬元。

但議員李芳儒質疑「低碳旅遊」看得到嗎？如何確認是環境友善、低耗能，無法具體感受到；議員陳宥丞也認為，低碳旅遊定義為何，是指節省一次性用品？業者來申請時，沒有量化的標準，獎勵辦法有點倉促上路。

議員許淑華也認為，如果是要鼓勵業者，20萬的獎勵金額不夠，只有要顧形象的大飯店才想爭取，但這項認證沒有和國際同步「只有台北市自High」；議員洪健益說，北市有600多家業者，若30家申請，競爭20萬元獎勵，平均一家6千多元，他覺得這成效可能是零，因為誘因不夠。

法規會第二召集人林杏兒會後總結，認為獎勵辦法誘因不足、定義不清，又沒有客觀標準，先將此報告案退回，另請觀傳局提供低碳旅遊獎勵辦法之公告內容，擇期重新送議會說明。

觀傳局指出，北市是先將辦法公告給所有旅館、從業人員，如果大家都有興趣，很多家來申請，超過30家，市府會再籌措財源；另外，市府公告前，業者對此獎勵辦法大多贊成，也認為是未來趨勢，如果業者申請很踴躍，將視第四季公告截止收件前，視狀況增加名額。

觀傳局 北市 低碳

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