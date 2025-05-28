女性勞參率V曲線…30歲後下滑 蔣萬安指示增加托育量能

據統計，北市實際家外送托幼童約35%，65%由親屬照顧，其中台灣女性各年齡層勞參率曲線為V型，相較日韓M型，30歲後婦女勞參率相對低。市長蔣萬安本周市政會議裁示，除持續盤點閒置空間辦公托，協助企業自辦托育，也會持續推「職場保母」政策。

蔣萬安說，北市府在局處通力合作下，去年已開辦4處公部門職場保姆，包括自來水處2處、家防中心及市議會，這部分值得嘉許。為了穩定北市醫護人力，未來可以優先協助醫療院所，設置附設托育機構或職場保姆，指示社會局、衛生局、勞動局、教育局跨局的合作辦理。

另外，針對有意設置自辦托育企業、醫療院所，蔣說，包括馬偕醫院、萬芳醫院等，社會局也要全力協助促成。也指示財政局、南港區公所等，積極尋找適合的地點規畫南港親子館。

蔣萬安本周市政會議表示，台北市實際家外送托兒童大約僅35%，代表65%是由家中親屬照顧，指示局處要進一步了解數字所呈現的因果關係，是不是因為市府提供的托育量能不足，才會有高達6成5兒童是由家中親屬照顧。

蔣也提到提及台灣的女性勞動參與率，其中25至29歲年齡層勞參率高達89.9%，高於美日韓等國；不過30歲以後，就隨著年齡增加一路下滑，趨勢大致呈現一個倒V型。蔣說，所以在未婚之前，台灣女性勞參率跟男生不相上下，但30歲之後就往下降，顯然生育還有家庭照顧的傳統責任還是落在女性身上，因此成為影響女性勞動參與率的重要因素。

「日韓女性勞參率年齡趨勢是呈現一個M字型，第一次高峰落在25到29歲，50到54歲區間為第二次高峰」，蔣提到，代表日韓女性因為結婚生育的規畫，退出職場以後仍然有意重新返回就業市場，勞參率就回升。還有美國、部分北歐國家女性勞參率年齡分佈，呈現是平原型、高原型，也就是女性投入勞動參與市場之後，多數就會持續工作至屆齡退休，中途並不會離開職場。

蔣萬安說，為了達成男女平權，局處必須要做好公共托育以及長照的配套政策。蔣提到，北市社會局過去這兩年多，確實非常努力，但當然還有進步的空間。希望教育局、財政局，各公所，能夠更用心盤點各類閒置空間，盡量從能夠用於公托的角度去發揮空間的最大效益。

至於定點臨托服務，蔣也指示社會局，提供更便民及友善育兒家庭服務，先行辦理優化定點臨托的預約系統，及持續擴增臨托據點。目前市府定點臨托從蔣上任前4處，今年會有23處4倍成長。為減少預約媒合不成功問題，從今年開始，每一個據點也都設專職照顧人力。蔣萬安說，這也是全國首創服務模式，中央也看見家長需求，將規畫在全國推動。