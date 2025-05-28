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從黑龍江到生態劇場 新北六水治理奏效、溪流活起來

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市府推動溪流整治逾6年，新北市水利局強調，透過跨局處整合治理，逐步讓都市河川「活」過來。圖／新北市水利局提供
新北市府推動溪流整治逾6年，新北市水利局強調，透過跨局處整合治理，逐步讓都市河川「活」過來。圖／新北市水利局提供

從臭氣薰天的「黑龍江」到親子共遊的親水步道，新北市府推動溪流整治逾6年，今市政會議中由水利局簡報成果，強調透過跨局處整合治理，逐步讓都市河川「活」過來。新北市長侯友宜強調，溪流是城市的母親之河，健康的水域帶來的是人與環境的重建關係。

侯友宜指出，過去市民避之唯恐不及的湳仔溝、瓦磘溝、鴨母港溝等，現今已有魚、有鳥、有笑聲，從板橋、中永和到蘆洲、泰山，溪邊不再是城市的背面，而是重新連結人與自然的前庭。市府將持續推動新莊潭底溝、土城及板橋公館溝、貴子坑溪等地整治，打造更多可親近的溪岸環境。

根據水利局簡報，自2018年起新北市導入「六水治理策略」—水安全、水清淨、水育樂、水滲透、水生態、水文化，並結合跨局處平台，20多個局處齊心協作，從截污、接管污水到引進清水，以自然工法修復河道，營造近自然溪流。這不僅是環保工程，更是生活品質的提升。

以板橋湳仔溝為例，水利局加速污水接管、建置礫間處理場、導入清水，並以植生、固床工法打造自然景觀，重現298種生物，其中包含白鷺、蜻蜓與溪蝦等，重建「母親之河」的生態鏈。蘆洲鴨母港溝從「黑龍江」翻身為白鷺歸巢的生態舞台，中永和瓦磘溝短短兩年改善惡臭，現已有翠鳥築巢，象徵水質回升。

中和藤寮坑溝更是全台首見將三面光水泥渠改為自然溪流的案例，91種生物再現，紅冠水雞成為社區焦點，甚至榮獲環境教育示範點肯定。泰山大窠坑溪則以曝氣與丁壩營造自然淤積環境，打造休憩天堂並獲全國水環境大賞，成為他縣市觀摩對象。

此外，碧潭堰整建期間設置132公尺魚道，成功打通中斷46年的新店溪上游生態廊道，已有36種原生魚類順流而上，侯友宜說，這是歷史性的工程，也開啟新店溪成為「無圍牆水漾博物館」的第一步。

水利局長宋德仁表示，後續仍有蘆洲水湳溝、新莊潭底溝、土城與板橋的公館溝，以及貴子坑溪等計畫推進中，新北也將透過與新加坡論壇交流，將治理經驗輸出國際，也引進世界先進理念。他強調，溪流不該是被忽視的邊陲，而是每位市民的生活日常，「河流是一座城市的記憶，也是幸福的起點」。

侯友宜表示，整治河川不僅是水利問題，更是公共治理的典範。他重申：「城市的進步，不是看高樓多高，而是溪邊能不能微笑。」未來市府將持續強化「水域治理平台」運作，並與市民共同守護這片逐漸甦醒的藍綠生態網絡。

今市政會議中由水利局簡報成果，水利局長宋德仁表示，溪流不該是被忽視的邊陲，而是每位市民的生活日常。記者張策／攝影
今市政會議中由水利局簡報成果，水利局長宋德仁表示，溪流不該是被忽視的邊陲，而是每位市民的生活日常。記者張策／攝影

水利局 侯友宜

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