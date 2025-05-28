聽新聞
0:00 / 0:00
端午連假帶小孩放電 新北觀光工廠推限定優惠、小禮物
端午節連假將至，新北市經發局彙整多間觀光工廠推出的限時優惠，包含DIY體驗折扣、滿額送好禮等，不論親子家庭、文青打卡族或地方探索控，都能就近遊玩。
經發局說明，新北市觀光工廠及產業文化館，橫跨食品、陶藝、皮革、琉璃、孕婦裝、美妝等領域。例如淡水的琉傳天下琉星花園，將琉璃工藝巧妙融入園藝空間，營造出藝術與自然並存的悠閒氛圍，館內設有懷舊又有趣的彈珠遊戲區，不僅讓大小朋友放鬆同樂，也喚起爸媽童年的回憶。
位於板橋，以生命教育為主題的玉美人孕婦裝觀光工廠，透過導覽與孕婦模擬體驗，引導孩子認識生命的起點，進一步體會媽媽懷胎十月的辛勞，寓教於情、寓教於樂；三重的印地安皮革創意工場致力推廣環保自然的植鞣皮革，從認識皮料到親手打造專屬皮件，讓民眾感受手作的溫度與成就感，5月期間更推出植鞣牛皮材料包9折優惠，邀請民眾動手做一份「禮輕情意粽」的手工皮件。
經發局表示，連假期間多家觀光工廠祭出端午限定優惠與體驗活動，邀請民眾闔家出遊、趣味過節。像是王子創意文具國推出購票贈禮及限時DIY活動，凡購票入館即贈送「事務用橡皮擦組」，並於連假期間限時開放「手作香香粽」DIY。
聖瑪莉丹麥麵包莊園則推出「自己的粽子自己包-手做麵包粽」特色DIY活動，凡購買親子樂園門票者，即可於4樓櫃台打卡報名參加；連假期間前往吳福洋襪子故事館的民眾，單筆消費滿1500元，即可獲贈優質棉襪兩雙，實惠又應景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言