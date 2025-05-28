端午連假帶小孩放電 新北觀光工廠推限定優惠、小禮物

端午節連假將至，新北市經發局彙整多間觀光工廠推出的限時優惠，包含DIY體驗折扣、滿額送好禮等，不論親子家庭、文青打卡族或地方探索控，都能就近遊玩。

經發局說明，新北市觀光工廠及產業文化館，橫跨食品、陶藝、皮革、琉璃、孕婦裝、美妝等領域。例如淡水的琉傳天下琉星花園，將琉璃工藝巧妙融入園藝空間，營造出藝術與自然並存的悠閒氛圍，館內設有懷舊又有趣的彈珠遊戲區，不僅讓大小朋友放鬆同樂，也喚起爸媽童年的回憶。

位於板橋，以生命教育為主題的玉美人孕婦裝觀光工廠，透過導覽與孕婦模擬體驗，引導孩子認識生命的起點，進一步體會媽媽懷胎十月的辛勞，寓教於情、寓教於樂；三重的印地安皮革創意工場致力推廣環保自然的植鞣皮革，從認識皮料到親手打造專屬皮件，讓民眾感受手作的溫度與成就感，5月期間更推出植鞣牛皮材料包9折優惠，邀請民眾動手做一份「禮輕情意粽」的手工皮件。

經發局表示，連假期間多家觀光工廠祭出端午限定優惠與體驗活動，邀請民眾闔家出遊、趣味過節。像是王子創意文具國推出購票贈禮及限時DIY活動，凡購票入館即贈送「事務用橡皮擦組」，並於連假期間限時開放「手作香香粽」DIY。