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世壯運太拚累壞？ 蔣萬安上午行程臨時改林奕華代表

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
林奕華今天代表蔣萬安出席士林國小校慶，士林國小是全台灣第一所國小，已有130年歷史，包括前議長吳碧珠、味全龍總教練葉君璋等都是校友。記者林麗玉／攝影
林奕華今天代表蔣萬安出席士林國小校慶，士林國小是全台灣第一所國小，已有130年歷史，包括前議長吳碧珠、味全龍總教練葉君璋等都是校友。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今一早原要出席台灣最老國小-士林國小130年校慶，上午卻突然取消行程，外界好奇，是否連比三場壁球、連兩天比慢速壘，加上昨總質詢站一天，「太拚了」導致身體不舒服？副市長林奕華今說，的確昨天比較晚接到通知要代表市長出席。

對於蔣萬安臨時取消第一個公開行程，是否身體累壞了？林奕華說，「是不是小小不舒服？不曉得」。由於這次世壯運，有許多首長報名參加比賽，響應全民運動精神，傳出還有首長因此痠痛三天，林奕華坦言，大家真的「太拚了」，不過蠻好的，代表大家真的都為世壯運全力以赴。

林奕華今天代表蔣萬安出席士林國小校慶，士林國小是全台灣第一所國小，已有130年歷史，包括前議長吳碧珠、味全龍總教練葉君璋等都是校友，甚至今天校慶，還有高齡90多歲代代薪傳的老校友出席，林奕華說，她代表蔣萬安感謝士林國小歷任校長、老師，家長會為學校的奉獻與支持，尤其輝達未來將落腳士林區，代表士林不僅有歷史，還有創新，並引用輝達執行長黃仁勳的話「Run，don't walk」勉勵學生。

這次世壯運，北市府許多首長都有報名比賽，包括副市長林奕華參加慢速壘球賽事、勞動局長王秋冬報名游泳、研考會主委殷瑋報名壁球、交通局長謝銘鴻與北捷總經理黃清信聯手組隊比桌球等。市長蔣萬安上周在比完第一天壁球預賽時，就曾自爆當天比完晚上回家，上床睡覺前太太看到他嚇了一跳，「怎麼全身貼滿撒隆巴斯。」

林奕華今天代表蔣萬安出席士林國小校慶，士林國小是全台灣第一所國小，已有130年歷史，包括前議長吳碧珠、味全龍總教練葉君璋等都是校友。記者林麗玉／攝影
林奕華今天代表蔣萬安出席士林國小校慶，士林國小是全台灣第一所國小，已有130年歷史，包括前議長吳碧珠、味全龍總教練葉君璋等都是校友。記者林麗玉／攝影
林奕華今天代表蔣萬安出席士林國小校慶，士林國小是全台灣第一所國小，已有130年歷史，包括前議長吳碧珠、味全龍總教練葉君璋等都是校友。記者林麗玉／攝影
林奕華今天代表蔣萬安出席士林國小校慶，士林國小是全台灣第一所國小，已有130年歷史，包括前議長吳碧珠、味全龍總教練葉君璋等都是校友。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 林奕華

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