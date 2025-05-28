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議員質疑新北永續債為發而發 財政局：配合國家政策

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市研擬發行永續債籌措捷運與社會住宅財源。記者葉德正／攝影
新北市研擬發行永續債籌措捷運與社會住宅財源。記者葉德正／攝影

節能減碳是國際趨勢，目前台北、高雄陸續發行永續債，新北市修正自治條例同樣希望發行建設公債籌措捷運、社宅建設，不過有議員質疑，既然市府直接向銀行借錢不僅利率更低，也沒有相關發行公債成本，為何一定要發行？財政局解釋，國際永續債評比，國內永續債發行比例偏低，配合中央政策，並增加更多籌資管道，才會希望發行永續債。全案仍在議會法規委員會審議中。

台北、高雄去年陸續發行永續債券做為捷運等建設資金，過去新北「新北市建設公債及新北市市庫券發行自治條例」未允許發行相關債券，市府去年修正條例草案，盼讓重大建設可發行建設公債籌資，鎖定有「自償性」的捷運、社宅等，目標總數發行100億，盼為市府樽節開支。

全案送入議會法規會討論，新北市議員黃淑君指出，台北、高雄發行公債講得很清楚就是「綠色債券」，2026年碳交易開始後，綠色債券可以作為他們平衡計算使用，但新北市目前修正條文，沒有將商品綠色債券性質寫清楚，如果通過後，法人無法購買作為碳交易計算使用，也是白修，她認為可議直接發展新的自治條例，而不是修現有條文。

黃淑君也說，條文修正內容提到「不受預算類限制」，也可能導致議會無法監督，讓他相當存疑。

財政局長陳榮貴強調，相關公債都會在預決算中呈現，都可以受到議會監督。

市議員戴瑋姍則認為，目前市府直接向銀行借錢建設，沒有任何窒礙難行，甚至利率可以比較低，還沒有發行成本，為何新北要另外刻意發行永續債，這樣豈不是為法而發？

陳榮貴坦言，以市府向銀行借錢，確實都可以獲取很好的報價，他舉例，市府需要200億，銀行來提案都可以提供到600億左右，但市府願意發行，主要在於配合中央政策，希望增加台灣綠色債券發行比例。

但戴瑋姍認為，借錢的利率當然要愈低愈好，有銀行各自競爭，對市府財政才有其幫助。但陳榮貴強調，發行債券時機點一定是利率，會在相對比銀行有優勢的時候才會去發行。

永續 借錢

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