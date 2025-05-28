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新莊大拜拜 劉和然、蘇巧慧赴地藏庵參拜互動曝光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新莊地藏庵舉辦三獻祝壽祭典，新北副市長劉和然、立委蘇巧慧到場參拜。記者劉懿萱／攝影
新莊地藏庵舉辦三獻祝壽祭典，新北副市長劉和然、立委蘇巧慧到場參拜。記者劉懿萱／攝影

今日農曆五月初二是文武大眾爺聖誕，新莊地藏庵舉辦三獻祝壽祭典。新北副市長劉和然、立委蘇巧慧皆到場參拜，兩人在典禮開始前握手致意，蘇參拜致意後先行離開返回立院。

劉和然表示，新北市長侯友宜有交代新莊建設要再更進步，包括軌道建設、塭仔圳重劃及新莊第二運動中心，接下來這一年半一定會繼續如火如荼進行：此外，新莊地藏庵長年投入公益慈善，為新莊各級學校獎助學金、低收入戶物資與急難救助等實質協助，這次廟方捐贈110萬給新莊分局作為勤務使用，展現警民一心。

新北民政局指出，新莊地藏庵的文武大眾爺祭典，俗稱「新莊大拜拜」，由農曆四月最後一天的暗訪、五月初一的日巡，及五月初二的祝壽獻祭三部分組成。因大眾老爺具視察善惡、壓煞除穢的司法神職，祭典首日夜間會於新莊街巷進行暗訪，隔日清晨則於主要幹道展開日巡，象徵巡視人間、護佑地方平安。

民政局補充，新莊地藏庵文武大眾爺祭典為新北市登錄的無形文化資產，傳承歷史已逾百年，最具特色的是全臺少見的官將首「喊班」儀式。相傳官將首為地藏王菩薩之駕前護法，分別為手持三叉尖槍與令旗的損將軍，與手執火籤、虎頭牌與手銬的增將軍，負責為大眾老爺開道，緝捕兇鬼惡徒，展現莊嚴威儀與宗教信仰的傳統精神。

新莊地藏庵舉辦三獻祝壽祭典，新北副市長劉和然、立委蘇巧慧到場參拜，兩人在典禮開始前握手致意。記者劉懿萱／攝影
新莊地藏庵舉辦三獻祝壽祭典，新北副市長劉和然、立委蘇巧慧到場參拜，兩人在典禮開始前握手致意。記者劉懿萱／攝影

文化資產 劉和然

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