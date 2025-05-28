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輝達用地 新光回函市府「目前無法告知」
輝達海外總部落腳北士科，用地取得是否為新壽持有的T17、T18尚無法證實，北市府上周去函新光人壽，昨證實已收到回函，地政局長王瑞雲昨在議會表示，新光稱「基於商業機密，目前還沒辦法告知。」
王瑞雲表示，昨天中午前收到新光人壽回函，有3個重點，一是市府請新光前天派員說明用地相關細節，對方說資料來不及準備才沒辦法派員；第二，市府發現新光進度有落後，但沒有提到策進作為。第三，新光重申會依合約繼續履約。
法務局長連堂凱指出，新光人壽、金控是屬於高度管制的行業，重大交易或重大事件依法必須經過董事會同意，才能對外宣布。
市長蔣萬安表示，無論最後輝達決定落腳哪塊基地，行政上要申請變更、調整建蔽率及後續請照、移轉，市府都做過推演，確定後可提供行政協助。
議員張斯綱質詢時點出用電問題，產發局長陳俊安坦言與輝達溝通過程中，對方一直很關心電力供應；目前士林北投供電狀較北市其他區域穩定。
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