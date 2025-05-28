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每月百萬人次受惠 環狀線板橋站增出口方便轉乘

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（右三）昨出席環狀線板橋站新增出入口工程動工，完工後轉乘只要5分鐘。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（右三）昨出席環狀線板橋站新增出入口工程動工，完工後轉乘只要5分鐘。記者葉德正／攝影

新北市板橋車站轉乘環狀線耗時費力，每次要花上12分鐘。「環狀線板橋站新增出入口工程」昨動工，市長侯友宜表示，新設出入口未來啟用後，旅客不必再繞一大圈，可直達新北環狀線月台，轉乘將大幅縮短至5分鐘，每月百萬人次受益；環狀線轉乘台鐵、高鐵也可從8分鐘縮短至4分鐘。

板橋站是新北市四鐵共構交通樞紐，有捷運新北環狀線、板南線、高鐵、台鐵，及中長程客運轉運站；新北環狀線成為市民重要通勤路線，每月總旅運量超過170萬人次，每日超過6萬人次搭乘。

板橋黃小姐說，為了不曬太陽、淋雨，她會走地下通道轉乘環狀線，但以她30歲年紀都覺得路途遙遠，如果是長者、帶小孩的爸媽或推沉重行李，一定更辛苦，希望新增出入口能夠加速。

板橋柯小姐表示，環狀線班距較長多則要12分鐘以上，有時候就是差那幾分鐘轉乘時間，就會趕不上車，導致上班遲到，期盼能夠加速興建。

捷運局指出，新設出入口將設於台鐵、高鐵板橋車站「東一門」站外，乘客能搭電梯、電扶梯及樓梯往上，直達環狀線板橋站月台層，轉乘動線更直覺、快速，預計2027年完工。

侯友宜指出，新設出入口完工後，原本板南線轉乘環狀線時間約需12分鐘，有新出入口後轉乘時間減半，可大幅縮短成5分鐘；轉乘台鐵、高鐵原本所需約8分鐘，也將縮短至4分鐘，大幅提升轉乘效率。

市議員江怡臻表示，新北捷運線愈來愈綿密，未來捷運三鶯線、萬大線可能也會遇到隨著時空環境改變 ，需新增出入口要及早因應。市議員張嘉玲指出，未來捷運萬大中和樹林線與環狀線轉乘也有距離，希望能協調更順暢轉乘方式。

捷運局長李政安說，新增出入口為地面型3層樓建築，設有上下行電扶梯各一座、無障礙電梯、樓梯，並設置售票機、驗票閘門、旅客資訊服務處及商業空間，有指引標示與無障礙動線。

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