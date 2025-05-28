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毒、藥駕攀升 北市研議防堵

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安（左）、市警局長李西河，昨下午在市政總質詢時，答詢毒駕、藥駕相關問題。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安（左）、市警局長李西河，昨下午在市政總質詢時，答詢毒駕、藥駕相關問題。記者楊正海／攝影

全台近日發生多起高齡長者駕車事故，北市議員耿葳指出，年齡愈大可能慢性病多，定期服用的藥物也有風險，可能是肇事原因之一，另外北市毒駕到年底可能超過1000件，都不容忽視，建議市府加強宣導防制；市長蔣萬安指示衛生局召集相關單位，研議是否在藥袋加註警語或口頭提醒，2個月內討論出結果。

台北市議會昨天市政總質詢，耿葳指出，毒駕問題這兩年才被重視，但氾濫程度已經遠高於酒駕。北市去年酒駕攔檢取締516件、酒駕肇事交通事故253件，但毒駕前年34件、去年466件，今年到上月為止已達410件，估計年底恐超過1000件。

她說，現在討論很多的高齡駕駛風險，其實年齡愈大，或許慢性病多，定期服用的慢性處方簽藥物也有其風險，可能是肇事原因之一。衛福部統計國人十大死因排行「事故傷害」位居第八，3000多人死於「運輸事故」，推估10%以上為服用藥物開車所致，預估每年造成約300多人死亡。

耿葳指出，降血壓藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑，甚至止咳藥、抗組織胺、感冒藥水，都可能因副作用影響駕駛，衛生局已派員至監理站、公車休息站、計程車休息站宣導，市府相關局處都應該動起來，跨局處協助宣導藥駕危險性。

市警局長李西河指出，毒駕部分，臨檢時一旦發現可疑粉末，可使用毒品檢驗試劑，若發現吸食會帶回驗尿。蔣萬安指示研議若發現毒駕，衛生局介入輔導戒癮。

至於藥駕，蔣萬安指出，包括在藥袋加標示警語或藥師開處方箋時提醒，會請衛生局主責，召集聯醫、交通局討論，並參考文獻找出哪些藥物確實會影響駕駛，北市府會在2個月內討論出初步結論。

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