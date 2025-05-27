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世壯運警力維安為民服務 「半埋沙中」找回法國選手遺失獎牌

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運比賽場地，警方規畫勤務，協助維護安全。記者邱瑞杰／翻攝
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運比賽場地，警方規畫勤務，協助維護安全。記者邱瑞杰／翻攝

世界壯年運動會的「海浪救生」今起在福隆沙灘舉辦3天，選手競技，還有民眾觀賽。新北市瑞芳警分局規畫專案勤務，除了確保安全和交通秩序，為民服務也好好評。帆船衝浪板賽的法國選手遺失獎牌，員警依據選手動線找到被半埋在沙灘的獎牌，讓他帶回法國。

2025世壯運由台北、新北市承辦，5月17日在台北大巨蛋舉辦開幕典禮後，各項賽事陸續展開。新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽主場地，連日吸引選手與觀眾湧入。

瑞芳警分局今天表示，配合賽事規畫維安勤務，會在各比賽場地進行安全檢查、機動巡邏與死角巡視，同時結合義警、民防等協勤人力，建立即時通報與應變機制，確保選手安心比賽、民眾放心觀賽。

警方說，除了維安，中，為民服務也常是第一線員警的工作。像瑞芳派出所警員林幼容曾主動協助沙灘排球選手，找回遺失的後背包，更無後顧之憂投入比賽。澳底派出所所長鄭泰隆、和美派出所副所長陳柏全都曾在賽前巡檢中，排除藍灣園區沙灘的尖銳雜物，防止選手和遊客受傷。

5月19日有名來自法國帆船衝浪板的選手，在頒獎典禮領獎後竟遺失獎牌，向警方報案求助。警方協尋，最後由雙溪分駐所警員俞憫苓在沙灘中，發現被海沙半掩埋的獎牌，物歸原主。雙溪分駐所警員蔡孟芳昨日在藍灣沙灘排球場地，發現一支iPhone 16手機，還給前往為選手加油的何姓男子。

瑞芳分局表示，世壯運賽事已進入尾聲，未來幾天賽事，警方仍會持續滾動調整勤務策略，依據人流與比賽內容彈性部署警力，全力守護賽事安全，讓世界看見台灣的熱情、友善與高度組織力。

新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運比賽場地，警方規畫勤務，協助維護安全。記者邱瑞杰／翻攝
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運比賽場地，警方規畫勤務，協助維護安全。記者邱瑞杰／翻攝
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影
新北貢寮的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區，是世壯運海浪救生、帆船、風浪板與沙灘排球比賽場地，連日吸引選手與觀眾湧入。記者邱瑞杰／攝影

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世壯運

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