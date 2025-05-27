議員憂輝達進駐北士科影響新北交通 市府：將評估

輝達（NVIDIA）將進駐台北市北士科園區，國民黨新北市議員陳偉杰質詢新北市府是否納入交通影響評估；工務局長馮兆麟表示，知道輝達要進駐後，市府將展開通盤評估。

新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，輝達將進駐「北投士林科技園區」，未來將可能出現產業聚落效應，進而帶來大量企業與專業人力進駐，對周邊交通可能形成龐大壓力。

陳偉杰質疑，新北市政府是否曾將輝達進駐北士科後，進行交通影響評估，他要求針對北士科人潮、車流是否會外溢至周邊路網，特別是淡水、八里地區的情況，提出交通量模擬與分析。

他也要求市府釐清淡北道路、關渡新橋與台64線銜接計畫，是否將納入北士科發展做整體考量。馮兆麟表示，過去確實未詳細評估，目前知道輝達將要進駐後，市府將展開通盤評估。

陳偉杰也要求工務局說明關渡新橋是否有銜接台64線等規劃，並公布環評進度與時程表。工務局回應，顧問公司已完成可行性評估期中報告初稿，可能銜接至台64線部分，現有3條路線正在盤點中。