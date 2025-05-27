快訊

柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

議員憂輝達進駐北士科影響新北交通 市府：將評估

中央社／ 新北27日電

輝達（NVIDIA）將進駐台北市北士科園區，國民黨新北市議員陳偉杰質詢新北市府是否納入交通影響評估；工務局長馮兆麟表示，知道輝達要進駐後，市府將展開通盤評估。

新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，輝達將進駐「北投士林科技園區」，未來將可能出現產業聚落效應，進而帶來大量企業與專業人力進駐，對周邊交通可能形成龐大壓力。

陳偉杰質疑，新北市政府是否曾將輝達進駐北士科後，進行交通影響評估，他要求針對北士科人潮、車流是否會外溢至周邊路網，特別是淡水、八里地區的情況，提出交通量模擬與分析。

他也要求市府釐清淡北道路、關渡新橋與台64線銜接計畫，是否將納入北士科發展做整體考量。馮兆麟表示，過去確實未詳細評估，目前知道輝達將要進駐後，市府將展開通盤評估。

陳偉杰也要求工務局說明關渡新橋是否有銜接台64線等規劃，並公布環評進度與時程表。工務局回應，顧問公司已完成可行性評估期中報告初稿，可能銜接至台64線部分，現有3條路線正在盤點中。

陳偉杰 輝達 北士科

延伸閱讀

三峽車禍效應 部分議員呼籲停拆人行陸橋

新北淡水正德國中操場整修完工啟用 學生運動更安全

補助款遭刪30.4億 新北主計處：經費沒到位第4季出問題

輝達亞洲總部選落何處？新北經發局：與輝達代表有默契

相關新聞

新北1局長手機遭拍千張超萌照 衝破6千讚驚喊「你們不要太過分」

新北市客家局長劉冠吟昨午在臉書貼出一張超萌照，只見小女孩眼睛圓滾滾，瀏海像用尺畫出來，神情無辜盯著鏡頭，看似隨手一拍卻引...

關渡新橋可行性研究 延伸台64線有3方案正在評估

淡北道路重要分流道路「關渡新橋」正在可行性研究中，新北市議員陳偉杰今天質詢報告進度，工務局長馮兆麟表示，目前期中報告初稿...

狂寄3年前空汙罰單破千張！遭議員質疑搶錢 新北環保局：合法

新北市議員黃淑君近期接獲多起民眾反映，收到新北環保局開罰「111年度逾期未辦理排放空氣汙染物定期檢驗」500元罰單一度以...

士北科遭爆柯文哲時期文資爭議 綠營轟「球員兼裁判」

北士科話題不斷，根據鏡週刊報導，柯文哲前市長時又涉及文資審議爭議，不僅疑違法採共識決，更誤拆暫定古蹟汾陽居。對此，綠營批...

輝達進將駐北士科 北市府：愈來愈多大型科技廠商來詢問

台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，議員張斯綱聚焦輝達落腳北士科，未來公共服務、交通、休閒、腹地延伸、教育等士北大發展。市...

新北議員促建高溫聯防機制 勞工局啟動熱危害專案檢查

近期高溫頻傳，新北市議員黃心華指出，今年5月以來已有337人因熱傷害就醫，新北市作為勞動人口超過200萬的大城，防災機制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。