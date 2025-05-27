世壯運／國際選手交流零距離 志工熱情送暖緩緊張情緒

雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情緒，也讓競爭激烈賽事中增添溫馨情懷。

鄭丹楓和盧愷莉是母女檔，此次投入世壯運擔任志工，除了近距離觀看比賽，還能有所學習，認識壁球項目的競賽方式與規則，讓他們直呼「真的很棒！」，盧愷莉提到，生平第一次當志工，看到半層樓高的裁判椅時心頭一驚，覺得自己都會害怕，更何況70多歲的母親，沒想到母親動作俐落地上了裁判椅，與裁判約略溝通後，很快進入狀況，這段時間與母親相處非常有意義。

擔任語言志工盧哲民說，這次除了台灣，還有來自日、韓、港、印尼、澳洲等地選手，比賽雖然競爭激烈，但也充滿溫馨，選手們場上雖是對手，場下可聊得開心，他也會主動上前，以該國語言問候並分享曾造訪該地的美好經驗（如美景美食），藉此緩解選手的陌生與孤獨感，對他而言助人為快樂之本，選手臉上的笑容就是他最大的回報。