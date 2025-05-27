快訊

家寧男閨蜜曝光？Andy轟2人頻繁過夜、出國 他遭起底後直球回「不吃鮑魚」

柯文哲辯不會逃亡沒有用！合議庭裁定審判中再羈押禁見2個月

北院裁定柯文哲續押2個月 民眾黨嗆雙標：綠色權貴輕易逃亡

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運／國際選手交流零距離 志工熱情送暖緩緊張情緒

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情緒，也讓競爭激烈賽事中增添溫馨情懷。圖／北市教育局提供
雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情緒，也讓競爭激烈賽事中增添溫馨情懷。圖／北市教育局提供

雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情緒，也讓競爭激烈賽事中增添溫馨情懷。

鄭丹楓和盧愷莉是母女檔，此次投入世壯運擔任志工，除了近距離觀看比賽，還能有所學習，認識壁球項目的競賽方式與規則，讓他們直呼「真的很棒！」，盧愷莉提到，生平第一次當志工，看到半層樓高的裁判椅時心頭一驚，覺得自己都會害怕，更何況70多歲的母親，沒想到母親動作俐落地上了裁判椅，與裁判約略溝通後，很快進入狀況，這段時間與母親相處非常有意義。

擔任語言志工盧哲民說，這次除了台灣，還有來自日、韓、港、印尼、澳洲等地選手，比賽雖然競爭激烈，但也充滿溫馨，選手們場上雖是對手，場下可聊得開心，他也會主動上前，以該國語言問候並分享曾造訪該地的美好經驗（如美景美食），藉此緩解選手的陌生與孤獨感，對他而言助人為快樂之本，選手臉上的笑容就是他最大的回報。

而此次志工站長同時也是龍安國小校長鄭福來表示，透過志工都能同心協力，讓壁球賽事在台大體育館進行的圓滿順利，鄭表示，參與的志工有許多熱心長者，參加志工服務除了可以增進自身對壁球的認識，更可以提升自我實踐志工服務的樂趣。

雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情緒，也讓競爭激烈賽事中增添溫馨情懷。圖／北市教育局提供
雙北世壯運接近尾聲，除了選手亮眼表現外，更有不少熱情付出志工，包含母女檔一起報名增進感情，還有語言志工在場緩解選手緊張情緒，也讓競爭激烈賽事中增添溫馨情懷。圖／北市教育局提供

語言 裁判 母親 志工

延伸閱讀

澳洲東南部水災 總理：重建恐耗時數月

世壯運／韓森運動高人氣 陳建禎笑稱走出球場要30分鐘

海浪救生首列世壯運賽事 今在福隆沙灘一較高下

跨海相挺！日人來台當世壯運志工 大讚開幕式讓人驚艷

相關新聞

新北1局長手機遭拍千張超萌照 衝破6千讚驚喊「你們不要太過分」

新北市客家局長劉冠吟昨午在臉書貼出一張超萌照，只見小女孩眼睛圓滾滾，瀏海像用尺畫出來，神情無辜盯著鏡頭，看似隨手一拍卻引...

關渡新橋可行性研究 延伸台64線有3方案正在評估

淡北道路重要分流道路「關渡新橋」正在可行性研究中，新北市議員陳偉杰今天質詢報告進度，工務局長馮兆麟表示，目前期中報告初稿...

狂寄3年前空汙罰單破千張！遭議員質疑搶錢 新北環保局：合法

新北市議員黃淑君近期接獲多起民眾反映，收到新北環保局開罰「111年度逾期未辦理排放空氣汙染物定期檢驗」500元罰單一度以...

士北科遭爆柯文哲時期文資爭議 綠營轟「球員兼裁判」

北士科話題不斷，根據鏡週刊報導，柯文哲前市長時又涉及文資審議爭議，不僅疑違法採共識決，更誤拆暫定古蹟汾陽居。對此，綠營批...

基捷童子瑋籲停減項發包 謝國樑：新北、基隆段會一起發包

民進黨基隆市議員鄭文婷今天質詢指出，有關基隆捷運目前規畫進度，是雙北先走，基隆被晾在後頭，一切進度都由新北主導。議長童子...

輝達進將駐北士科 北市府：愈來愈多大型科技廠商來詢問

台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，議員張斯綱聚焦輝達落腳北士科，未來公共服務、交通、休閒、腹地延伸、教育等士北大發展。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。