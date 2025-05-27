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新北一局長手機遭拍千張超萌照 衝破6千讚驚喊「你們不要太過分」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市客家局長劉冠吟26日中午在臉書貼出女兒極度萌照，吸引大量網友按讚。圖／劉冠吟臉書翻攝
新北市客家局長劉冠吟26日中午在臉書貼出女兒極度萌照，吸引大量網友按讚。圖／劉冠吟臉書翻攝

新北市客家局長劉冠吟昨午在臉書貼出一張超萌照，只見小女孩眼睛圓滾滾，瀏海像用尺畫出來，神情無辜盯著鏡頭，看似隨手一拍卻引爆網友朝聖。劉寫下「某位女子（局長女兒）不知什麼時候用我手機拍1053張自拍，且都長得一樣」該圖一天衝破6千人按讚，劉驚呆喊「你們不要太過分，有幫冠吟的自拍按讚過嗎?」

超萌貼文一出，立刻吸引大量按讚與留言突破6千按讚。劉冠吟見勢頭猛烈，忍不住一連串更新留言「胖女子的自拍破千讚了，破3千、破5千！冠吟的朋友們不要太過分，你們幫冠吟的自拍按讚過嗎?」

網友留言笑稱，這張適合當電影海報、自拍到鬥雞眼、靈魂之窗、要妳今天愛她1053次。還有人建議設成手機桌布，更有戲精附上標語：「注意看，這個女孩太狠了。居然解鎖了母親的手機，自拍了1053張。」

網友紛紛留言太可愛了、無敵純真的眼神，連局長自己也自嘲風格令人印象深刻。網友留言，局長這麼有趣辦事應該也很有效率吧。而從這場超萌自拍旋風觀察，萌娃魅力無敵，連嚴肅的局長臉書都能成網路熱點，相當療癒。

自拍

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