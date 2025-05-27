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關渡新橋可行性研究 延伸台64線有3方案正在評估

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
關渡大橋。本報資料照片
關渡大橋。本報資料照片

淡北道路重要分流道路「關渡新橋」正在可行性研究中，新北市議員陳偉杰今天質詢報告進度，工務局長馮兆麟表示，目前期中報告初稿已出爐，有三大結論其中中長期要銜接至台64線，目前有三方案正在盤點，會加速進程。

國民黨新北市議員陳偉杰今天在議會質詢，質疑工務局對於關渡新橋未能提出具體規劃與時程，恐讓地方長期期待落空，形成「有橋無路」的窘境，影響淡水及八里地區交通發展。

陳偉杰指出，關渡新橋設計肩負分流車流、紓解淡北交通的重大功能，若無法順利銜接台64線，將導致車流回流八里龍米路及淡水市區，嚴重影響地方居民通行權益。議員要求工務局清楚說明可行性評估進度、落墩位置、結構設計及台64線銜接藍圖，並公布環評進度與時程表，強調這不只是淡水地方事務，更關乎北部整體路網布局，市府必須正視。

馮兆麟指出，顧問公司已將可行性評估期中報告初稿完成，主要有三個結論，第一淡江大橋完工之後，確實能舒緩關渡大橋車流，但關渡大橋容量仍會飽和；其次是是淡北道路通車可緩解台二乙車流部分，但對台北端影響有限，103市道評估仍壅塞。

馮兆麟說，短期內會先優化103縣道，龍米路包含電桿下地、成蘆橋立體化能銜接，增加行車效率，銜接至台64線有三個方案。不過目前三個方案都是初步規畫，還要再詳細評估。

陳偉杰也說，輝達（NVIDIA）即將進駐北士科園區，未來產業聚落效應有龐大交通壓力，是否將輝達進駐納入交通影響評估；工務局表示，過去確實未詳細評估，知道輝達要進駐後市府展開通盤評估。

陳偉杰 淡水

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