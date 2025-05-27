輝達進將駐北士科 北市府：愈來愈多大型科技廠商來詢問

台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，議員張斯綱聚焦輝達落腳北士科，未來公共服務、交通、休閒、腹地延伸、教育等士北大發展。市府不諱言，輝達宣布後，愈來愈多企業詢問北士科相關內容，也將調整科技產業服務中心的量能與項目，跨局處提供一條龍服務。

張斯綱關切交通，目前包括社子輕軌、捷運環狀線北環段、重慶北路四段公車專用道、洲美快速道路等，目前施工中或即將施工，未來淡北道路施工會延伸至北投端，未來5、6年內萬箭齊發，北投地區會成為一個大工地，加上輝達總部興建，屆時交通將會非常難走，籲市府及早規畫、甚至要有替代道路。

蔣萬安說，很確定從大業路多一個閘口連接洲美，洲美連接國道，已做好評估；另正進行可行性評估的是大度路的高架接洲美部分。

捷運局長鄭德發回應，社子輕軌正在招標，市府希望以最快速度把優先路網的路型、路線做出來，預計招標後，18個月內一定會做出來。該案現在跟著社子島區段徵收的進度，做完前面的行政流程，預計有優先路網、可行性評估、綜合規畫3件事要做，希望6年內搭配區徵做完。

張斯綱另提及，北士科目前有些辦公大樓、居民入住，建議市府可試辦捷運芝山站、明德站有shuttle bus進入北士科，讓現有的民眾開始養成轉乘的習慣。交通局長謝銘鴻說，非常同意，這是在養客，值得投資，公運處已經在規劃園區的接駁公車。

教育方面，張斯綱指出，北士科未來會有至少3萬人口，伴隨公幼、公立學校等需求，目前洲美國小的規畫為何？蔣萬安說，今年會成立籌備處，開始積極規劃設立，在北士科園區的基地共4.6公頃，其中2.1公頃國際羽球館、2.5公頃預計做該校籌設，已經提前啟動相關程序。會有洲美國中？教育局長湯志民分析，先成立國小，再觀察1、2年，了解需求。

張斯綱也點出用電問題，產發局長陳俊安坦言與輝達溝通過程中，對方一直很關心電力供應，市府也一直有跟台電做相關確認。目前士北供電狀態，相較北市其他區域穩定；從數據看到，過去幾年台電的短期跳電、停電，大部分案件來自於設備故障、老舊，台電在電網的妥善率應快速提升，才能確保相對設備的穩定。

張要求產發局成立北士科產業服務中心，包含稅務、公司登記、用地諮詢等服務，讓有興趣的廠商透過單一窗口就能了解相關狀況。陳俊安說，現已有設立科技產業服務中心。自從輝達宣布落腳北士科，有愈來愈多大型科技廠商來詢問，第一時間蔣市長也指示去調整服務中心的量能，未來服務中大型產業進駐，符合一條龍的規畫，跨局處協助。