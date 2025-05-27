狂寄3年前空汙罰單破千張！遭議員質疑搶錢 新北環保局：合法

新北市議員黃淑君近期接獲多起民眾反映，收到新北環保局開罰「111年度逾期未辦理排放空氣汙染物定期檢驗」500元罰單一度以為是詐騙，且至少上千張，質疑拖這麼長時間才開罰，民眾難舉證申訴。新北市環保局解釋是因環境部裁處系統設定問題，導致被鎖定無法開罰，目前已更新完成，因違規日期尚未超過3年裁罰時效，將依法裁處。

「好像被搶一樣」陳情人陳先生表示，當時恰逢新冠疫情，各項作業皆有延遲或放寬，不應由民眾來承受公務機關延誤作業的後果。

黃淑君同時也接到多起車子已經轉賣多、報廢時，民眾卻突然收到111年的罰單，一度以為是詐騙集團的新手段。

黃淑君指出，2020年初台灣啟動covid-19緊急應變中心，並於2023年5月解除編制，當時政府單位皆有放寬相關車輛檢驗期限，且依據行政罰法裁處權時效，因天災、事變或依法律規定不能開始或進行裁處時，停止進行認為疫病流行也適用。

黃淑君表示，市民面對環保局此一執法有諸多疑慮，要求環保局兩周內檢討該年度執法，還人民一個公道。

新北市環保局表示，本案肇因於環境部2022年告發裁處系統設定，未定檢違規車輛若事後有相關異動，即會被鎖定為無法裁處狀態，而今年環境部系統已更新為可裁處狀態，因違規日期尚未逾3年裁處權，依法予以裁處。

環保局程大維表示，有關本案將檢視空氣污染防制法及行政罰法相關規定，將即刻與中央溝通處理方式。此外也一定會保障民眾相關權益，不論是訴願等相關救濟程序方式，皆會保障不受損害。