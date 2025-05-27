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新北議員促建高溫聯防機制 勞工局啟動熱危害專案檢查

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
時序入夏，天氣愈來愈熱，熱傷害議題也引發關注。本報資料照片
時序入夏，天氣愈來愈熱，熱傷害議題也引發關注。本報資料照片

近期高溫頻傳，新北市議員黃心華指出，今年5月以來已有337人因熱傷害就醫，新北市作為勞動人口超過200萬的大城，防災機制卻仍停留在「補破網」式應變，呼籲市府應強化制度治理、建立跨局處高溫熱危害聯防機制，落實基層勞工與市府第一線人員的保護措施。

黃心華援引綠色和平2024年報告指出，六都熱危害三級以上時數自2022年的1148小時增至2024年的1796小時，三年間激增逾五成，成人熱傷害病例更暴增74%，推估全台高溫造成的潛在經濟損失高達397億元，其中新北僅次於高雄。他強調，熱傷害不僅是公共衛生議題，更牽動城市永續與勞動力保全，必須超前部署。

對此，新北市勞工局回應，已啟動2024年「熱危害及冷氣作業」專案檢查，預計針對50家事業單位執行檢查，並以動態巡檢方式查核30場冷氣安裝作業。同時，勞檢處也將盤點建立熱危害高風險行業清單，涵蓋營造工地、烘焙炊蒸食品製造、陶瓷製品等密閉高溫環境場域。

黃心華質疑，市府雖於2023年啟動熱危害專案檢查，但去年抽查的35家業者中有20家違規，違規率逾5成，凸顯覆蓋率與執行力皆待強化。他首度提出「三大高風險職業類別」：戶外高溫作業者、密閉熱區作業者及需長時間穿戴裝備者，盼市府依此建立風險預警地圖、場域巡查標準與數據監控系統。

勞工局補充指出，針對市府內部如清潔隊、工程人員、警消等需暴露於高溫環境的公務員，市府已有「職業安全衛生推動計畫」，勞檢處並督促各單位落實熱傷害預防措施，強化員工健康保障。

此外，新北市災害應變中心每年5至10月設有高溫預警SOP，當氣溫達38度或連續3日達36度時，即啟動包括公共通報、街道灑水、獨老關懷、跨局處通報等應變措施，會向農林漁牧業者及工會宣導防熱措施。勞工局也規畫提出跨局處聯合預警機制，針對市府內外高風險人力全面建立防護網。

黃心華最後強調，熱害不僅威脅工作現場，亦延伸至通勤環境。他呼籲市府從遮蔭、水霧與交通節點等基礎建設強化動線安全，「我們的勞工，不該在制度陰影下默默中暑」，呼籲新北應成為全台熱傷害防治的先鋒城市。

時序入夏，天氣愈來愈熱，熱傷害議題也引發關注。本報資料照片
時序入夏，天氣愈來愈熱，熱傷害議題也引發關注。本報資料照片

高溫 風險

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