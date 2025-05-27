坪林長者化身白鷺絲優雅起舞 93歲長輩展現芭蕾生命力

新北坪林北勢溪畔今午後鷺絲飛舞，畫面唯美動人，但這並非自然生態偶遇，而是新北市坪林區松年大學舞蹈班的長輩們，以芭蕾舞劇「坪台有鷺，林間探茶」為靈感，在成果發表會中化身白鷺絲，優雅展演生命的力與美。

這場在北勢溪親水公園舉行的演出，選用法國經典芭蕾「La Fille Mal Gardée」輕快旋律為背景，由平均年齡76歲的舞者演繹覓食、戲水、梳羽等動作，生動展現生態與茶鄉交融的意象。當中最年長者高齡93歲，仍能完成芭蕾基本舞步，體力與記憶力令人驚艷。

93歲的高陳寶蓮說，她每天清晨4點起床後散步、種菜，再投入舞蹈練習，樂此不疲。她笑說：「年紀大了更不能靜著不動，動起來跟人互動，心情好也比較不會老年癡呆，坐著反而會想睡。」練習過程對她而言毫無困難，「只要能跳舞就很開心。」

今日演出雖遇到音樂播放問題，舞者們仍沉著應對、無縫銜接，展現紮實訓練與默契。坪林區長張秀玲表示，長輩們練習多時，這次成果非常精彩，「模仿白鷺鷥的姿態既優雅又靈動，充分展現坪林長者的生命活力。」

松年大學舞蹈班由王靜嫻老師指導，過去曾演出旗袍秀、夏威夷舞等，這次演出也吸引公視台語台「下半場練習生」團隊到場紀錄，留下感人片段。王靜嫻表示，舞蹈能訓練長輩肌耐力與記憶力，展現自信，是最好的身心整合練習。

區公所表示，設籍新北市、年滿55歲即可報名參加松年大學課程，歡迎更多社區夥伴加入行列，一起舞出健康、舞出快樂人生。

新北市坪林區松年大學舞蹈班的長輩們，以芭蕾舞劇「坪台有鷺，林間探茶」為靈感，化身白鷺鷥優雅起舞。記者張策／攝影 新北市坪林區松年大學舞蹈班的長輩們，以芭蕾舞劇「坪台有鷺，林間探茶」為靈感，化身白鷺鷥優雅起舞。記者張策／攝影 新北市坪林區松年大學舞蹈班的長輩們，以芭蕾舞劇「坪台有鷺，林間探茶」為靈感，化身白鷺鷥優雅起舞。記者張策／攝影 坪林區長張秀玲（前排左三）、指導老師王靜嫻（前排左四）與來賓及舞者們合影留念。記者張策／攝影