毒駕、藥駕危害直追酒駕 蔣萬安：衛生局介入輔導戒癮

台北市長蔣萬安下午赴議會市政總質詢，議員耿葳指出，北市今年至4月毒駕被移送案件就已超過400件，預料年底將超過1千件，不容忽視，另一個隱憂是藥駕，應結合衛生局一起宣導加強防制。市長蔣萬安表示，是否在藥袋上特別加註標示警語或口頭提醒，會請衛生局主責，2個月內召集相關單位討論出結果。

耿葳指出，去年酒駕攔檢取締件數516件，酒駕肇事交通事故253件，但近3年的毒駕，112年毒駕只有34件，113年 466件，今年1月至4月已經達410件，到年底恐將超過1千件，毒駕的問題在這2年才被重視，氾濫的程度已經遠高過酒駕。

耿葳說，現在討論很多的高齡駕駛風險，其實年齡愈大，或許慢性病多，定期服用的慢性處方簽藥物也有其風險，可能是肇事原因之一，衛生局也派員至監理站、公車休息站、計程車休息站宣導藥駕的問題。據統計，衛福部統計國人十大死因排行「事故傷害」位居第八，3000多人死於「運輸事故」由此推估10%以上為為服用藥物開車所致，預估每年造成約300多人死亡，藥駕也不容忽。

耿葳指出，像降血壓藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑，甚至止咳藥、抗組織胺、感冒藥水都可能因副作用影響駕駛。藥袋上雖雖有警語，但長期以來大家都忽視危險性，市府相關局處都應該動起來，跨局處協助宣導危險性，如同協助宣導禁止酒駕一樣。

針對毒駕，蔣萬安指示，將研議若發現毒駕，衛生局會介入，給予輔導戒癮；市警局長李西河指出，警方酒駕有儀器，毒駕是在臨檢時一旦發現可疑，或有發現粉末，可使用毒品的檢驗試劑，包括可檢測各級毒品和新興的毒品，例如有「喪屍煙彈」之稱的依托咪酯(Etomidate)，若是吸食，會帶回去驗尿。

至於藥駕，蔣萬安指出，此議題確實需要特別關注，包括加標示警語或藥師開處方箋時提醒，會請衛生局主責，召集聯醫、交通局討論，並參考文獻，哪些藥物確實會影響駕駛，但為避免冒然宣布造成民眾恐慌，北市府會在2個月內，先討論出初步結論。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康