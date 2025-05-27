板橋陽明街人行道比騎樓高 議員憂雨來變泳池

新北市板橋區陽明街正進行人行道工程，不過新北市議員山田摩衣卻發現，部分路段人行道比騎樓地面高出許多，若像前幾天大雨，雨水恐灌入民宅、店家，認為市府除要修正該路段工程問題，更應檢討全市人行道改善工程標準程序，避免再出現類似令人堪憂的工程品質。工務局長馮兆麟表示，會請養工處協助公所與顧問公司改善。

山田摩衣指出，陽明街近期展開人行道改善工程，但她卻接到民眾陳情，包括239號等地段，人行道比騎樓高出許多，現場落差極大，不僅可能造成用路人危險，近期午後雷陣雨，或是颱風季將至，水一定會全部灌入民宅或周邊店家。

山田摩衣說，據內政部營建署「市區道路及附屬工程設計規範」，人行道橫坡度最小0.5％，最大5％，但從現場照片看得出來，陽明街的人行道與騎樓之間有明顯高差，卻沒有做順平處理。

工務局長馮兆麟表示，這個是公所工程，一般做人行道改善工程，因為騎樓有高有低，他們會抓街廓平均，做適度的高度，對於目前這個情形，他們可以透過施作截水溝，或跟騎樓做順平，把它拉高起來。

但山田摩衣質疑，應該從設計階段就該預先做好排水規畫，不要等到民眾陳情時，才來改善補救，錢都已經花下去，不能做得更好？

山田摩衣認為，此案要專案檢討，改善陽明街住戶排水問題，應檢討全市人行道改善工程標準程序，包括地形、無障礙設施等，這樣各區公所才有所依據，確保施工品質一致，而不是事後才來補救。