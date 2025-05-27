快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋陽明街人行道比騎樓高 議員憂雨來變泳池

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋陽明街人行道工程快要完工，議員山田摩衣發現人行道比騎樓還要高，下雨恐淹水。圖／山田摩衣提供
板橋陽明街人行道工程快要完工，議員山田摩衣發現人行道比騎樓還要高，下雨恐淹水。圖／山田摩衣提供

新北市板橋區陽明街正進行人行道工程，不過新北市議員山田摩衣卻發現，部分路段人行道比騎樓地面高出許多，若像前幾天大雨，雨水恐灌入民宅、店家，認為市府除要修正該路段工程問題，更應檢討全市人行道改善工程標準程序，避免再出現類似令人堪憂的工程品質。工務局長馮兆麟表示，會請養工處協助公所與顧問公司改善。

山田摩衣指出，陽明街近期展開人行道改善工程，但她卻接到民眾陳情，包括239號等地段，人行道比騎樓高出許多，現場落差極大，不僅可能造成用路人危險，近期午後雷陣雨，或是颱風季將至，水一定會全部灌入民宅或周邊店家。

山田摩衣說，據內政部營建署「市區道路及附屬工程設計規範」，人行道橫坡度最小0.5％，最大5％，但從現場照片看得出來，陽明街的人行道與騎樓之間有明顯高差，卻沒有做順平處理。

工務局長馮兆麟表示，這個是公所工程，一般做人行道改善工程，因為騎樓有高有低，他們會抓街廓平均，做適度的高度，對於目前這個情形，他們可以透過施作截水溝，或跟騎樓做順平，把它拉高起來。

但山田摩衣質疑，應該從設計階段就該預先做好排水規畫，不要等到民眾陳情時，才來改善補救，錢都已經花下去，不能做得更好？

山田摩衣認為，此案要專案檢討，改善陽明街住戶排水問題，應檢討全市人行道改善工程標準程序，包括地形、無障礙設施等，這樣各區公所才有所依據，確保施工品質一致，而不是事後才來補救。

馮兆麟表示，相關施工都有標準程序，個案部分會請養工處協助公所到現場會勘，並請顧問給予建議。

新北市議員山田摩衣今天質詢陽明街人行道工程。記者葉德正／攝影
新北市議員山田摩衣今天質詢陽明街人行道工程。記者葉德正／攝影
板橋陽明街人行道工程快要完工，議員山田摩衣發現人行道比騎樓還要高，下雨恐淹水。圖／山田摩衣提供
板橋陽明街人行道工程快要完工，議員山田摩衣發現人行道比騎樓還要高，下雨恐淹水。圖／山田摩衣提供

山田摩衣 人行道

延伸閱讀

中和鷹架倒塌 議員憂成街頭隱憂 專家指第一線疑有疏失

補助款遭刪30.4億 新北主計處：經費沒到位第4季出問題

新北大橋機車道變直了 騎士行車更安全

淪行人地獄幫凶...北市21條標線人行道設計超詭異 交通局允改善

相關新聞

跨海相挺！日人來台當世壯運志工 大讚開幕式讓人驚艷

世壯運漸進入尾聲，除了不少明星、國手、選手等表現精彩，而場下也有一群辛勤付出的志工，其中特地從日本來台擔任語言志工新開旭...

士北科遭爆柯文哲時期文資爭議 綠營轟「球員兼裁判」

北士科話題不斷，根據鏡週刊報導，柯文哲前市長時又涉及文資審議爭議，不僅疑違法採共識決，更誤拆暫定古蹟汾陽居。對此，綠營批...

海浪救生列世壯運賽事今在福隆沙灘一較高下

海浪救生首次納入世界壯年運動會賽事，今在福隆沙灘一較高下，「沙灘奪旗」考驗選手沙灘移動技巧，有選手中途就「軟腳」。「 跑...

板橋陽明街人行道比騎樓高 議員憂雨來變泳池

新北市板橋區陽明街正進行人行道工程，不過新北市議員山田摩衣卻發現，部分路段人行道比騎樓地面高出許多，若像前幾天大雨，雨水...

北市科文資爭議 蔡詩萍還原：當時無違法

台北市北市科話題不斷，根據媒體報導，柯文哲時代又涉及文資審議爭議，不僅違法採共識決，更誤拆暫定古蹟等狀況。北市文化局長蔡...

環狀線板橋站新增出入口開工 轉乘只要5分鐘

板橋車站轉乘環狀線耗時、耗力，新北市捷運局啟動「環狀線板橋站新增出入口工程」今天動工，新北市長侯友宜出席動工典禮表示，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。