北市科文資爭議 蔡詩萍還原：當時無違法

台北市北市科話題不斷，根據媒體報導，柯文哲時代又涉及文資審議爭議，不僅違法採共識決，更誤拆暫定古蹟等狀況。北市文化局長蔡詩萍今下午說明，當時法令是允許官員列席，直到民國108年4月後才迴避，因此沒有違法。

蔡詩萍回應，根據媒體報導，其實汾陽居和未來輝達的總部所在地，地點差距非常遠，是在不同區塊。另外，有關文資人士談到，當時市府處理文資有瑕疵、沒有迴避文資審議，他說，當時的法令是允許列席，所以沒有違法。

蔡詩萍說明，針對報導提到當時文資審議技術性的流會是誤解，首先，時任文化局長鍾永豐在會議最後離席，是因為教育委員會當天有開會，開會時候相關首長要到席。

再者，柯市府五位官員列席，當時法令是合法的，不過因為有人向監察院告發，監察院覺得相關首長針對相關案情都要迴避，所以在民國108年4月之後，由文化部文資局啟動修法，針對首長有關市府自身事務迴避，當時柯市府沒有違法。

另外，有關汾陽居在文資審議之前就遭破壞一案。蔡詩萍拿出當時照片指出，請同仁準備資料，誤拆是房屋的邊角，並非全毀到無法判斷文資審議，而之後文資也有重新審議，確定沒有文資身份。

他說，由於房屋當時僅在列冊階段，之所以會列冊不公開面臨道德風險，可能會在審議之前就先遭拆除，「列冊只是文資審議順序，不是一定要公開，這也是保護文資。」