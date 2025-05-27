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士北科遭爆柯文哲時期文資爭議 綠營轟「球員兼裁判」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
暫定古蹟「汾陽居」16日遭水利處委託包商誤拆。圖／郭琬琤提供
暫定古蹟「汾陽居」16日遭水利處委託包商誤拆。圖／郭琬琤提供

北士科話題不斷，根據鏡週刊報導，柯文哲前市長時又涉及文資審議爭議，不僅疑違法採共識決，更誤拆暫定古蹟汾陽居。對此，綠營批評前市府「技術性流會」是非常可議，是在幫特定財團嗎？也有議員希望市長蔣萬安要立即介入調查，該移送就移送，不要因為輝達要進駐怕節外生枝。

議員林亮君指出，2018年其實有文資學者披露，且監察院的報告裡面也指出，整個行政的審議流程當中，確實大有問題，當時有很多文史工作者都表示應該要留下汾陽居，但是要投票的時候，官員們就突然離席，是不是刻意想要讓整個會議的出席人數不足而導致流會。

林亮君說，這種「技術性」、刻意的對待，到底是在幫台北市政府？還是有在幫特定的財團，能夠讓這土地變得更加的完整，地上權的開發，對很多財團是一塊大餅，市政府到底是在幫誰？是幫台北市民、還是特定的財團？其實打上一個很大的問號。

議員簡舒培也說，台北市政府身為大地主，這是台北市的地，新壽取得地上權，就是依照合約應該要進行開發，但遲至現在沒有開發，卻有可能這使用權易手給輝達，轉手賺一大筆，這件事情台北市政府除了發文去問，難道就完全不知道嗎？她不相信。

她說，這件事，台北市政府要講清楚說明白，而不是「文來文返」做一些這種表面文章，但實質上並沒有真正把市民所擔心的問題做解決，輝達要來，明明是一件好事，如果台北市政府因為疏於督導、監督，反而讓這件事情變成被人詬病的案子，這真的是太可惜了。

針對汾陽居暫定古蹟被拆，議員洪健益也說，台北市政府在107年的8月16日列暫定古蹟，但是很奇怪，台北市政府竟在107年10月拆掉部分，甚至後來補召開會議，到了107年12月正式全部拆除，這個過程當中，讓人覺得整個過程「別有用心」

洪健益表示，當時府外委員11位，府內委員5位，在召開審議會的時，由11位的委外專家委員來投票，只要要達到三分之二，就可以列為古蹟，但是台北市政府居然把這5個官派的委員進去投票，沒有利益迴避，那產生了同意票沒有超過三分之二，這就代表台北市政球員兼裁判。

議員 古蹟 北市

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