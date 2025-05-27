環狀線板橋站新增出入口開工 轉乘只要5分鐘

板橋車站轉乘環狀線耗時、耗力，新北市捷運局啟動「環狀線板橋站新增出入口工程」今天動工，新北市長侯友宜出席動工典禮表示，新設出入口啟用後，旅客不必再繞一大圈，可直達新北環狀線月台層，轉乘時間將從原本12分鐘大幅縮短至5分鐘，每月將有百萬人次受益，預計2027年完工。

新北市捷運局指出，板橋站是新北市四鐵共構交通樞紐，有捷運新北環狀線、板南線、高鐵、台鐵，及中長程客運轉運站；新北環狀線通車以來已成為市民重要通勤路線，目前每月總旅運量超過170萬人次，每日超過6萬人次搭乘，運量持續攀升。

侯友宜說，現在新北環狀線板橋站與板南線之間轉乘路線，可經新板地下道與台鐵板橋站連通道轉乘，但因步行距離較長約12分鐘；若走平面人行道過馬路轉乘，易受到天候影響，市府決定啟動新增出入口優化轉乘動線。

捷運局指出，新設出入口將設於台鐵、高鐵板橋車站「東一門」站外，乘客能搭電梯、電扶梯及樓梯往上，直達環狀線板橋站月台層，轉乘動線更直覺、快速，預計2027年完工。

侯友宜說，原先新增出入口用地涉及多單位持分以及管線障礙、台高鐵機房等設施，協調難度相當高，經市府團隊多次與台鐵公司及相關單位協商，成功在今年2月取得共識，順利排除相關障礙。

侯友宜指出，新設出入口完工後，原本板南線轉乘環狀線時間約需12分鐘，有新出入口後轉乘時間減半，可大幅縮短成5分鐘，此外轉乘台鐵、高鐵原本所需約8分鐘，也將縮短至4分鐘，大幅提升轉乘效率。

捷運局長李政安說，新增出入口為地面型3層樓建築，設有上下行電扶梯各一座、無障礙電梯、樓梯，並設置售票機、驗票閘門、旅客資訊服務處及商業空間，提升整體服務品質。未來搭配明確指引標示與無障礙動線設計，將為年長者、身障者與所有旅客提供更加友善便利的轉乘體驗，完工啟用後，旅客即可快速轉乘各大交通系統，大力提升轉乘效率及旅運量，每月達百萬人次受益。

新北市議員江怡臻表示，肯定市府克服許多規畫困難，希望經費順利到位，工程如期如質完工。不過她也指出，新北捷運線越來越綿密，未來捷運三鶯線、萬大線可能也會遇到隨著時空環境改變 ，需新增出入口的議題，新北團隊能夠順應民意，未來也將有更多可能。