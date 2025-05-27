北市動物園赤腹游蛇新展缸啟用 端午連假近距離揭祕水陸生活

被列為第I級瀕臨絕種野生動物的赤腹游蛇近年來在台灣越來越少見，北市動物園與各界合作救援進行域外的照養與保育繁殖，而端午連假到來動物園也幫赤腹游蛇打造新的居住環境，除了空間更寬廣外，也讓遊客可更清楚觀察，因應今年生肖年是蛇年，動物園也在連假期間舉辦系列活動邀請民眾入園遊玩。

赤腹游蛇是過去曾廣泛出現於台灣低海拔魚塭、水田、溝渠、埤塘等淡水性濕地環境的水蛇，在物資缺乏年代，是台灣居民及其畜養豬隻的蛋白質補充來源，所以俗稱「紅豬母」，甚至曾被作為國際上動物皮革交易目標，但因賴以生存的淡水濕地環境被開發利用、汙染、棲地消失，在台灣的族群已相當稀有。

園方表示，為拯救被列為第I級瀕臨絕種野生動物的赤腹游蛇，近與學界、林業及自然保育署、NGO社團合作，從遭到開發的重要棲地緊急救援赤腹游蛇並收容入園，進行域外的照養與保育繁殖，今年初也首次安排赤腹游蛇在兩棲爬蟲動物館的臨時缸亮相，讓遊客認識。

園方說，為提供更寬敞及豐富生活環境，也讓遊客能近距離仔細觀察，保育員另外特地運用沉木、石塊、穿插苔蘚、沉水植物、挺水或附生植物，為赤腹游蛇打造更大的生活空間，展現赤腹游蛇的水陸生活環境，預計端午節亮相，遊客將可更清楚觀察赤腹游蛇的樣貌，一探牠們秘密生活。