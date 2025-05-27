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北市動物園赤腹游蛇新展缸啟用 端午連假近距離揭祕水陸生活

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
因為賴以生存的淡水濕地環境被開發利用、棲地消失，目前被列為第I級瀕臨絕種野生動物。圖／北市動物園提供
因為賴以生存的淡水濕地環境被開發利用、棲地消失，目前被列為第I級瀕臨絕種野生動物。圖／北市動物園提供

被列為第I級瀕臨絕種野生動物的赤腹游蛇近年來在台灣越來越少見，北市動物園與各界合作救援進行域外的照養與保育繁殖，而端午連假到來動物園也幫赤腹游蛇打造新的居住環境，除了空間更寬廣外，也讓遊客可更清楚觀察，因應今年生肖年是蛇年，動物園也在連假期間舉辦系列活動邀請民眾入園遊玩。

赤腹游蛇是過去曾廣泛出現於台灣低海拔魚塭、水田、溝渠、埤塘等淡水性濕地環境的水蛇，在物資缺乏年代，是台灣居民及其畜養豬隻的蛋白質補充來源，所以俗稱「紅豬母」，甚至曾被作為國際上動物皮革交易目標，但因賴以生存的淡水濕地環境被開發利用、汙染、棲地消失，在台灣的族群已相當稀有。

園方表示，為拯救被列為第I級瀕臨絕種野生動物的赤腹游蛇，近與學界、林業及自然保育署、NGO社團合作，從遭到開發的重要棲地緊急救援赤腹游蛇並收容入園，進行域外的照養與保育繁殖，今年初也首次安排赤腹游蛇在兩棲爬蟲動物館的臨時缸亮相，讓遊客認識。

園方說，為提供更寬敞及豐富生活環境，也讓遊客能近距離仔細觀察，保育員另外特地運用沉木、石塊、穿插苔蘚、沉水植物、挺水或附生植物，為赤腹游蛇打造更大的生活空間，展現赤腹游蛇的水陸生活環境，預計端午節亮相，遊客將可更清楚觀察赤腹游蛇的樣貌，一探牠們秘密生活。

動物園也在端午連假期間，推出「端午話蛇-兩爬館動物保母講古」、「蛇們奧秘-兩爬館教室蛇類小知識QA」、「動物行為豐富化點心粽DIY體驗」和尋找園區內與「赤腹游蛇裝置藝術打卡」等活動，歡迎民眾到動物園認識蛇類物種。

園方邀請遊客，端午連假到動物園體驗動手用月桃葉手作屬於自己的端午節動物行豐版點心粽。圖／北市動物園提供
園方邀請遊客，端午連假到動物園體驗動手用月桃葉手作屬於自己的端午節動物行豐版點心粽。圖／北市動物園提供
赤腹游蛇過去曾廣泛出現於臺灣低海拔水田、溝渠、埤塘等淡水性濕地環境。圖／北市動物園提供
赤腹游蛇過去曾廣泛出現於臺灣低海拔水田、溝渠、埤塘等淡水性濕地環境。圖／北市動物園提供

連假 蛇年 動物園

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