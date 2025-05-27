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提高認養率 新北推「認養萬金禮」幫36隻黑狗找到新家

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
米克斯黑狗「帥帥」久居收容所近7年後終於被認養，成功找到家。圖／新北市動保處提供
米克斯黑狗「帥帥」久居收容所近7年後終於被認養，成功找到家。圖／新北市動保處提供

成年黑狗相較其他花色，較不容易送養，新北市動保處今年加碼推「認養萬金禮」，盼增加認養機會。日前有民眾被新店動物之家收容的米克斯黑狗「帥帥」吸引，決定認養，帥帥久居收容所近7年後終於被認養，成功找到家。動保處統計，從3月29日起，已送養出36隻黑狗。

「帥帥」在2018年到新店動物之家，個性穩重溫順，不僅對動物之家志工很友善，在送養活動上也有很多民眾喜歡與他互動，個性親人喜歡討摸，只是體格偏大型的米克斯黑犬找家不容易。

雖然在所內過了約6年8個月，「帥帥」的毛色從年輕黝黑等到中年斑白，但仍沒有消弭他對民眾的熱情，終於在今年等到了願意為牠駐足的家人。

「帥帥」的飼主表示，自從在送養會遇見牠後就一見鍾情，回家後念念不忘，上新店動物之家臉書搜尋有關帥帥的貼文，最後終於下定決心帶帥帥回家。歡送帥帥出發到新家前，志工們特地幫牠洗澡洗得乾淨黑亮。

動保處表示，帥帥為久居動物之家的犬貓，與年老、殘疾犬貓皆符合「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」資格，享有終身免費醫療諮詢、定期健檢、寵物飼料用品及疫苗注射等服務，針對不易認養的高齡或長期收容犬貓，額外贈送免費飼料、心絲蟲預防藥、輔具及犬隻訓練課程等福利。

動保處表示，今年加碼推出「認養萬金禮」，凡至新北市各動物之家認養毛寶貝，可獲得寵物智慧照護存摺，享有健康數據雲端管理、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻可額外獲得新北幣2000元。

黑狗帥帥拍沙龍照。圖／新北市動保處提供
黑狗帥帥拍沙龍照。圖／新北市動保處提供

認養 動物之家

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