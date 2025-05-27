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吳宗憲怒告政府扣補助 侯友宜：弱勢與孩子需及時救援

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北環狀線板橋站新增出入口工程開工典禮。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北環狀線板橋站新增出入口工程開工典禮。記者葉德正／攝影

行政院拍板統刪中央給各縣市一般性補助款25％，引發地方政府反彈，國民黨立委吳宗憲告發政府公務員涉嫌違法剋扣地方補助款，要求檢察官、調查局、廉政署依法查辦。新北市長侯友宜今天表示，剋扣補助款對孩子教育與弱勢族群非常不公平，他們需要即刻救援，盼中央依法處理。

國民黨立委吳宗憲認為，剋扣地方補助款，可能構成「刑法」第129條第2項「違法抑留剋扣罪」，以及「貪污治罪條例」第6條1項1款之「抑留剋扣罪」嫌。

侯友宜今天出席新北環狀線板橋站新增出入口工程開工典禮後受訪表示，為市民爭取更多資源來照顧更多的弱勢族群與孩子，本來就是一件應該做的事，不管是新北市的立委，或是其他關心新北市發展的立委，都非常支持新北市。

侯友宜說，中央剋扣一般性補助款對弱勢族群與教育體系孩子們是不公平的，新北市民、孩子們的教育以及弱勢族群，需要大家及時救援 。

侯友宜說，這件事板橋國民黨立委葉元之非常積極爭取，相信大家目標一致，照顧弱勢、照顧孩子們，以及基礎建設一刻都不能等待，希望中央能依法處理，尤其財劃法通過，希望趕快按照法律分配，照顧更多的族群。

被問到媒體人陳揮文說2026地方選舉如果國民黨禮讓給民眾黨立委黃國昌，不排除幫綠營候選人站台。侯友宜說，謝謝大家關心新北市，他會帶著市府團隊全力拚建設，照顧更多的弱勢族群。

族群 侯友宜

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