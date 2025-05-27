中和鷹架倒塌 議員憂成街頭隱憂 專家指第一線疑有疏失

新北市中和區民樂路一處建案工地於5月22日發生鷹架倒塌意外，壓毀1輛路過汽車，另有2輛車遭掉落物波及，所幸無人傷亡。隨著汛期與颱風季接近，加上建案頻繁，議員與專家皆警告，若未落實加固與現場管理，鷹架恐淪為街頭不定時炸彈。

針對此次事件，新北市議員張嘉玲表示，該建案多數戶別已完銷，意外不僅危及公共安全，也可能影響購屋者信心。她指出，事發當時風勢尚未達颱風等級，卻仍釀事故，凸顯工地在拆除作業時對安全的忽視，要求工務局加強對拆除階段的風險管控。「這是很危險的事情，不希望再次看到類似意外發生。」

新北市工務局長馮兆麟指出，事故發生於工地外牆裝設與拆除階段，目前已勒令停工，由勞檢所進行調查釐清責任。在受損車輛方面，市府也將協助進行後續協調，並強調「確認事故原因前不會同意復工。」

新北市建築師公會理事長汪俊男則指出，鷹架設置有明確規範，實務上也是依據全國標準及營造業者與專業廠商共同把關。他分析，類似倒塌情形多與前線未依標準施工、固定點選擇錯誤等因素有關，屬個案疏失，強調「台灣的安全規範是足夠的，事故應啟動調查，釐清責任。」

新北市工務局進一步說明，造成鷹架倒塌或掉落物意外的主因，常見於氣候劇烈變化或未妥善加固，以及外牆施作或清理作業中掉落物料。為強化公共安全，市府除了依「建築工程施工管理要點」等規定稽查外，亦在樓層勘驗時委託第三方公會進行施工架與鷹架安全檢查。另針對曾發生公安事件的工地，不僅依法勒令停工並開罰承包商3.6萬元，也要求提報改善計畫，情節重大者並移送相關人員進行懲戒審議。